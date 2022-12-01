六旬漢疑涉三角關係遭淋腐液刀傷亡　五旬疑兇今晨不治警改列謀殺及自殺 (更新)

【12月1日14:00更新】51歲涉案男子今日(1日)上午6時05分被證實死亡。案件現改列為謀殺及自殺，旺角警區重案組正積極調查案件。
【11月30日8:34更新】大角咀海富苑昨日(29日)晚上發生謀殺及企圖自殺案，64歲男子被人用刀刺傷及被淋腐蝕性液體，送院後死亡；51歲男疑犯身體被腐蝕性液體燒傷，情況危殆。警方指疑兇猜疑死者與女友關係曖昧，案件列謀殺及企圖自殺處理。
警方表示，昨天傍晚6時許接獲一名女子報案，表示海富苑海欣閣有人求救，警員到場發現1名64歲男子昏迷倒臥在走廊位置，全身多處流血，背部、頸部及後腦有傷痕，並懷疑由腐蝕性液體造成的燒傷，送往廣華醫院搶救後不治。
調查案件期間，警方接獲懷疑涉案的51歲男子報案，聲稱殺害了死者，警員到他的單位調查，發現他危坐窗邊企圖跳樓，消防游繩救援，又打開救生氣墊戒備，最後由消防救回入單位，由於他身上有懷疑由腐蝕性液體造成的燒傷，將他送院搶救，目前情況危殆。
警方：死者被猜疑與友人女友有曖昧關係
警方在現場檢獲一把長30厘米的生果刀，和5個用過的通渠水樽。法醫初步的檢驗，發現死者身上有十多處刀傷，身體也有大範圍的燒傷痕跡。詳細死者要待驗屍確認。警方指，１名男子懷疑同住友人與其女友有曖昧關係，向他淋潑腐蝕性液體並把他殺害。案件列謀殺及企圖自殺處理，交由旺角警區重案組跟進。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會/即時通：35122626
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