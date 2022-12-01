六旬漢疑涉三角關係遭淋腐液刀傷亡　五旬疑兇今晨不治警改列謀殺及自殺 (更新)

【11月30日8:34更新】大角咀海富苑昨日(29日)晚上發生謀殺及企圖自殺案，64歲男子被人用刀刺傷及被淋腐蝕性液體，送院後死亡；51歲男疑犯身體被腐蝕性液體燒傷，情況危殆。警方指疑兇猜疑死者與女友關係曖昧，案件列謀殺及企圖自殺處理。

警方表示，昨天傍晚6時許接獲一名女子報案，表示海富苑海欣閣有人求救，警員到場發現1名64歲男子昏迷倒臥在走廊位置，全身多處流血，背部、頸部及後腦有傷痕，並懷疑由腐蝕性液體造成的燒傷，送往廣華醫院搶救後不治。

調查案件期間，警方接獲懷疑涉案的51歲男子報案，聲稱殺害了死者，警員到他的單位調查，發現他危坐窗邊企圖跳樓，消防游繩救援，又打開救生氣墊戒備，最後由消防救回入單位，由於他身上有懷疑由腐蝕性液體造成的燒傷，將他送院搶救，目前情況危殆。