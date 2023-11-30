六旬男子旺角不適報警　警方消防未能尋獲而失救　死因庭裁定死於自然

65歲裝修判頭賴志超，6年前在旺角砵蘭街疑因心臟不適而報警求助，警方、消防找不到其準確位置。逾2小時後，他被途人發現倒臥路邊，救護員到場後證實他已死亡。死因庭陪審團今日退庭商議後，一致裁定死者死於自然，並建議警察及消防應加強向公眾宣傳報案方法的指引，及加強接線生提問技巧的培訓。
死因裁判官周至偉引導陪審團指，根據法醫證供，死者患有嚴重的支氣管肺炎，生前應有病徵，但因每人身體不同，死者亦有慢性疾病，所以難以確定死亡時間。如果陪審團接納法醫證供，考慮死者主要死因為支氣管肺炎，而又接受此疾病為自然產生亦可致命的，即可裁定死於自然。
建議加強訓練接線生提問技巧
陪審團建議警方及消防加強訓練接線生的提問技巧，例如詢問報案人附近的地鐵站、燈柱及消防喉取水位編號，以獲取可於系統定位的資訊。陪審團亦建議警方及消防加強向公眾宣傳報案指引，認為報案人也有責任提供正確資訊，例如街道名稱、街號、大廈、消防喉及燈柱編號等，需提醒公眾提供店舖名稱未必能找到位置。裁判官周至偉對家屬表示，明白死者的離去對家人帶來很大衝擊，希望家屬能節哀順變。
在早前的審訊，當時接獲事主報案的前警方通訊員陳燕芳指，當日早上5時57分接獲報案，要求傳召救護車，陳即時接線至消防通訊員。但事主無法說出準確位置，只指身處砵蘭街、太子近「美光瓦仔」。陳使用報案中心電腦的內置地圖，輸入「美光」後卻顯示沒有搜尋結果。
消防搜尋約7分鐘後收隊
案發時負責接線的消防隊目江學智稱，砵蘭街長約1.5公里，如果不縮窄範圍會無法安排最近的消防局出車。由於事主最後提供太子區，故他將求助人位置定於太子道西與砵蘭街交界。救護總隊目姚忠強則指，他於早上6時10分到達現場，惟沒有發現求助人身影，他在附近一帶搜尋約7分鐘後通知電台收隊。