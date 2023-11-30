六旬男子旺角不適報警　警方消防未能尋獲而失救　死因庭裁定死於自然

65歲裝修判頭賴志超，6年前在旺角砵蘭街疑因心臟不適而報警求助，警方、消防找不到其準確位置。逾2小時後，他被途人發現倒臥路邊，救護員到場後證實他已死亡。死因庭陪審團今日退庭商議後，一致裁定死者死於自然，並建議警察及消防應加強向公眾宣傳報案方法的指引，及加強接線生提問技巧的培訓。

死因裁判官周至偉引導陪審團指，根據法醫證供，死者患有嚴重的支氣管肺炎，生前應有病徵，但因每人身體不同，死者亦有慢性疾病，所以難以確定死亡時間。如果陪審團接納法醫證供，考慮死者主要死因為支氣管肺炎，而又接受此疾病為自然產生亦可致命的，即可裁定死於自然。