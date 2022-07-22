六旬翁倒卧紅磡站殘廁6小時失救亡 港鐵曾稱尋遍廁所無發現

一名66歲老翁於周三（20日）晚上被發現倒臥在港鐵紅磡站一殘廁內，送院後證實死亡。該老翁家人表示，當日曾多番致電港鐵求助，對方曾回覆指尋遍廁所但無發現，惟在4個多小時後被清潔工發現老翁倒臥在殘廁內。家屬感到老翁枉死，醫生亦表示若能及時送院或能救回性命。質疑港鐵沒有重視事件。港鐵回應傳媒時承認事件，表示深感惋惜，並向離世者家人致以深切慰問。

事發於本周三下午，老翁與妻子從馬鞍山乘搭屯馬線，正前往元朗與友人聚會。大約4時45分時，老翁因為要去洗手間而在紅磡站先行下車，為免行動不太方便的妻子多走路，著她先到朗屏站找朋友，他稍後會合。

家人曾親自到紅磡站求助無果

但老翁之後失去聯絡，其家人於當日傍晚6時起，多次致電紅磡站職員請求代為尋找，職員回覆指已檢查所有廁所，但無發現。其家人隨後亦親身到達紅磡站求助，惟職員稱已檢查所有地方無發現，家人再轉往警署及醫院查詢無果，怎料，事隔約4小時後，即當晚10時許，有清潔工人發現站內一個殘廁反鎖但無人應門，以後備匙開門後發現老翁倒臥地上，消防處指，救護員到場時，老翁已沒有呼吸，送伊利沙伯醫院後證實死亡。

至晚上近11時，正當老翁家人想報警時，卻收到醫院來電，並透露醫生事後指，若能及時送院或能救回性命。老翁家人批評港鐵並無重視事件，質疑無徹底搜查所有廁所。

港鐵回應傳媒查詢時指，周三傍晚約6時，紅磡站職員接到一名女士來電，要求幫忙於紅磡站洗手間尋找失聯親人，車站職員隨即派員檢視站內所有洗手間，並於確認資料後通知其他車站及鐵路線同事協助尋找。及至當晚約10時20分，紅磡站的清潔員工準備清潔非付費區一間無障礙洗手間時，發現洗手間反鎖但無人回應，打開門後發現一名男子倒卧其內，並通報車站職員。車站職員即時到場處理及召喚救護車，警方亦於約10時50分到場調查。事件現正由警方進行調查，港鐵表示非常重視今次事件，並會配合有關調查。港鐵對事件深感惋惜，並向離世者家人致以深切慰問。