共事十載 拍拖一年 疑有第三者起爭執 43歲已婚漢涉謀殺離婚女友被捕

慈雲山發生謀殺案。一對共事已十載的男女，去年起發展成情侶關係；近日疑情海翻波，43歲工程師與46歲女友起爭執，女子被扼斃陳屍在單位內數日。有人案發後涉自導自演，除取去女友手機，並假扮對方通過社交平台向公司請假，以拖延命案被發現，亦向上司訛稱與女友失聯多日。女事主家屬接到其公司通知，上門驚見女事主已死去多時，揭發事件。警方其後將工程師拘捕，料二人有感情問題，或涉第三者。

死者為46歲姓吳女子，任職文員，數年前購入並居於慈雲山毓華里1號華基大廈一單位，被捕人則是43歲姓溫男工程師。據指，二人在同一公司共事，相識十年，近年發展為情侶關係，拍拖一年。消息指，吳女曾結婚後離異，並無子女。而溫男則已婚，育有子女，另有居所。