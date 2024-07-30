共事十載 拍拖一年 疑有第三者起爭執 43歲已婚漢涉謀殺離婚女友被捕

慈雲山發生謀殺案。一對共事已十載的男女，去年起發展成情侶關係；近日疑情海翻波，43歲工程師與46歲女友起爭執，女子被扼斃陳屍在單位內數日。有人案發後涉自導自演，除取去女友手機，並假扮對方通過社交平台向公司請假，以拖延命案被發現，亦向上司訛稱與女友失聯多日。女事主家屬接到其公司通知，上門驚見女事主已死去多時，揭發事件。警方其後將工程師拘捕，料二人有感情問題，或涉第三者。
死者為46歲姓吳女子，任職文員，數年前購入並居於慈雲山毓華里1號華基大廈一單位，被捕人則是43歲姓溫男工程師。據指，二人在同一公司共事，相識十年，近年發展為情侶關係，拍拖一年。消息指，吳女曾結婚後離異，並無子女。而溫男則已婚，育有子女，另有居所。
案件於上周六(27日)揭發，據悉，有人上周六向上司通報，自上周三起與女友失聯，公司遂聯繫吳女胞兄，同日下午，吳女家人到華基大廈尋人，因無人應門擔心有意外，找來鎖匠開門，赫見吳女昏迷倒臥床上，於是報警。警方接報到場，經檢驗後，證實吳女已死亡，其左眼、鎖骨有明顯瘀傷，面上有不尋常血點，單位內除了手提電話外，沒損失貴重物品。警方經深入調查及翻查大量閉路電視片段後，發現死者男朋友的說法有可疑，於周日(28日)將他拘捕。警方昨將被捕人先後押至華基大廈及北角碼頭海旁重組案情。
黃大仙警區刑事部總督察鄒振邦交代案情指，被捕人於上周二(23日)晚上，與死者一同返回上址單位，相信雙方曾因感情問題起爭執，並發生糾纏，被捕人涉嫌曾用雙手撳住死者頸部數分鐘，吳女其後失去呼吸。有人為掩飾事件，帶走死者手機，並假扮吳女用其社交平台向上司請假，及後將該手提電話棄於北角碼頭對開海面，警方昨早已尋回該手提電話。而法醫已完成驗屍，初步相信女事主窒息致死。警方指，二人過往關係正常，相信案件涉感情問題，有機會涉及第三者。
和諧之家︰伴侶起衝突應先處理情緒
和諧之家表示，暴力不能解決問題，且絕不可容忍。在情緒激動時，伴侶應冷靜處理問題，以防悲劇發生。組織建議，若發現自己擲物件或對罵等反應，應暫時離開現場，找個可獨處的地方，先處理情緒。若對方情緒失控，可暫停交談，讓雙方冷靜下來。若伴侶屬「喜歡吵架」並試圖挑起爭端，不要與其爭執，如有可能應盡早離開衝突現場，前往安全地點求助；若對方性格暴躁、曾施暴或有酗酒習慣等，應及早尋求專業人士幫助。與伴侶溝通時，盡量避免音量愈來愈大、動作愈來愈誇張、或用詞愈來愈過分，這可能只會令爭執升級。