共享單車｜憂踩單車強制戴頭盔減四成用量　LocoBike擬引入電動單車｜am專題

政府計劃明年提交強制單車騎手戴頭盔的立法建議，LocoBike創辦人程俊豪受訪時警告，參考澳洲和紐西蘭立法後令單車使用立即減少30%至40%，「踩10分鐘未必會戴頭盔出嚟」，變相鼓勵怕麻煩的市民短途駕車，令「綠色出行」發展大倒退，呼籲政府掌握更多單車流量和意外的關聯數據，才考慮是否立法。他又預計政府明年完成電動可移動工具修例，便可引入電動輔助單車試用。 記者︰曾偉龍 相對於新競爭者加入，LocoBike創辦人程俊豪更擔心政府擬立法強制單車騎手戴頭盔，他接受《am730》訪問時表示，強制戴頭盔與一般香港人使用單車習慣不符，前年調查指逾九成人踩單車都沒有佩戴頭盔，而現時全球只有澳洲、紐西蘭和阿聯酋三地實施強制佩戴頭盔，全部在上世紀90年代立法，立法後單車使用情況驟減，情況持續十多年仍不能回復，影響深遠。參考LocoBike及街道變革的資料，澳洲和紐西蘭立法後單車使用中數字即時下降20%至40%，其中紐西蘭在法例實施後8年，單車使用量較實施前低51%。

租頭盔增單車租賃成本 程俊豪相信，修例將對整個單車租賃行業造成巨大震蕩，例如現時假日休閒踩單車人士甚少戴頭盔，單車舖租出單車時或要租出頭盔，「係咪乾淨？你會唔會用呢？清潔，業界又要做多一輪」，推高租車成本，轉嫁消費者，「當成本咁高，仲會唔會當踩單車做假日消閒呢？」 單車出行亦會受到衝擊，程俊豪直指，街坊現時可落街踩單車在區內穿梭購物或用餐，若未來要佩戴頭盔，將不利短途單車出行，「踩10分鐘未必會戴頭盔出嚟……買啲嘢或者食個麵，係咪要攞頭盔呢？咁樣你可能會話不如開車」，勢令政府「綠色出行」政策發展大倒退。 程俊豪︰單車意外升或與新手增加有關 程又質疑，單車意外數字遭到誇大，反指近年單車死亡數字平均每年約10宗，當中大部分發生於馬路上，死者都有戴頭盔，而在新單車徑開通後單車意外數字上升，或與新手增加有關，但近年已經回落，相信運輸署的宣傳教育工作奏效。他又表示，LocoBike正與大學合作統計單車流量，期望明年有結果，可協助公眾和政府了解單車意外成因，呼籲政府不應只看意外數字，須了解單車流量和意外成因，才考慮是否立法。

冀引入電動單車作跨區出行 至於政府計劃開展電動可移動工具修例工作，程俊豪透露，LocoBike正部署引入電動輔助單車，預計政府明年通過修例後，率先在科學園範圍先行試用，並預計2026年逐步推廣至其他地區，包括在現時已有共享單車的地方，計劃採用混合投放形式。 他解釋，單車是解決「最後一哩」的「駁腳」問題，定位是區內出行工具，適合5至10分鐘車程，電動輔助單車則是跨區出行工具，更有效善用較長的單車徑網絡，「你由呢度（科學園）踩單車到馬鞍山大概半個鐘，電動助力單車可能縮短到15分鐘……踩去上水半個鐘內就到達」，而且電動輔助單車對體能較弱人士和在上斜路段均較友善，可發展出新的出行模式。