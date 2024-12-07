共享單車｜滬企投數千單車攻港　LocoBike增屋苑泊位推巴士轉乘迎戰｜am專題

上海哈囉單車明年落戶香港，共享單車市場風雲再起。有逾60萬用戶的LocoBike推出兩項新猷「接招」，創辦人程俊豪受訪時指不擔心共享單車亂象重現，並指LocoBike今年在大埔等各區屋苑增設共逾10個專用單車泊位，方便居民用單車「駁腳」來往港鐵或巴士站，來年將增至150個屋苑泊位，容納1,500架單車，同時亦已與城巴推出三條路線的轉乘優惠，未來亦會研究擴展至其他路線。 記者︰曾偉龍 香港2017年起出現共享單車，2018年高峰期有逾2.6萬架共享單車，共有最多7間經營者營運，其後陸續倒閉，至2021年僅餘本地品牌LocoBike仍然活躍。近日上海哈囉單車公司宣布明年來港，投放數千架單車，將打破過去數年LocoBike「獨市」的格局。運輸署對行業出現競爭態度正面，今年9月早預告新營辦商可讓市民有更多選擇。 LocoBike創辦人程俊豪接受《am730》訪問時指，新競爭者來自內地，目前對對方所知不多，相信市場可容納2至3個經營者，不會重現7間混戰時的亂象，並強調會「做好自己」，推動共享單車和「綠色出行」發展。他又笑言，有對手加入表示共享單車前境樂觀，「佢落嚟即係佢都睇好（市場）啦」。

疫後港人習慣單車出行 疫後市民活動復常，LocoBike亦看好市場，把握機會擴張。程俊豪表示，LocoBike現有逾60萬用戶，投放逾1萬部單車，較2018年已有3至4倍的增長，並留意到疫後港人使用單車的習慣改變，由過去以休閒為主，變成使用單車出行，「基本上平日嘅使用率已經追平假日」，在港鐵或巴士總站有泊位的地區尤為明顯，舉例荃灣西站上下班時間的使用量便佔全日四成，有關用戶的駕駛途程僅約10分鐘，相信是來往家中和港鐵站的「駁腳客」。 程俊豪又留意到，在大埔、沙田和將軍澳等單車網絡較佳的地區，單車出行更為普及，「買餸、接小朋友返放學……（在大埔）行路都四、五個字，你等得巴士嚟都行到，但呢啲時間你唔會行」。 屋苑泊位轉乘優惠推展共享單車 不過，泊位不足仍是單車出行的一大阻力，程俊豪表示，鄰近公共交通交匯處的地方最易出現亂泊問題，今年初在鄰近港鐵站的大埔太和邨設立兩處專屬泊位，反應踴躍，目前在各區已加設13個專屬泊位，其中5個處於大埔區，其餘位於沙田、北區和新界西，便利居民用單車「駁腳」來往居所及港鐵站或巴士站。程俊豪又預告，增設屋苑泊位是來年重要工作，料明年底前專屬泊位可增至150個，可容納約1,500架車。 LocoBike今年又與城巴合作推出跨界別轉乘優惠，目前涉及3條路線，暫為期3年，程俊豪相信，合作對城巴和單車兩利，乘客亦可受惠，「基本上你可以喺大型巴士無縫……踩單車到你家門口」。他又指，城巴亦嘗試在車站範圍內撥出位置作單車泊位，但目前只有數處。

已發展區覓新泊位制肘大 程俊豪承認，尋找新泊位遇到的制肘較大，雖在屋苑或巴士站範圍的地方可與有關方面商討，但更多潛在泊位屬於官地，涉及不同部門，政府亦暫無政策統籌部門增設單車泊位，不過，運輸署在新發展區規劃時有加入單車出行思維，故相信新發展區的單車泊位等配套會較好。 市區較難新增單車徑，但政府近年在啟德海濱和灣仔北設有人車共用的共融通道，程俊豪認為，共融通道不能取代單車徑，亦屬好設施，但關注共融通道出入口未有打通，單車客難用單車代步，變相「要抬架車入去踩」。