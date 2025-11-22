共享基金會全球總部啟用禮　梁振英：促進國際人文交流和深化合作

國際醫療人道救援組織共享基金會舉辦七周年誌慶暨全球總部啟用禮。基金會主席，全國政協副主席梁振英致辭表示，共享基金會的工作是為了全面實踐一帶一路國際合作倡議，實現共享精神。共享基金會肩負起歷史使命，發揮一國兩制下香港的獨特優勢，實踐更加積極主動，促進國際人文交流和深化國際交往合作。

梁振英說，共享基金會全球總部所在的醫院道4號，原本是街道清潔工人的過夜宿舍，是100年前香港應對太平山區公共衛生難題的舉措。100年後的今天，成為二級歷史建築，肩負全新的人道主義使命。他又說，總部門廊的顏色是中國紅，寓意中國人懷著善心，跨洋過海，越過政治、種族、文化和語言隔閡，走到一帶一路各國人民身邊，構建人類健康共同體。