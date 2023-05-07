共創明「Teen」學員參觀煤氣廠 員工當友師獲發5000元津貼

香港中華煤氣有限公司於昨(6日)舉辦「煤氣綠色之旅」，邀請「共創明『Teen』計劃」學員及友師參觀煤氣公司總部及大埔煤氣廠，了解香港歷史最悠久的公用事業機構，包括智慧能源發展，以及最新的氫能設施。

「煤氣綠色之旅」旅程包括到訪煤氣公司總部，認識煤氣公司如何為本港提供低排放、僅佔整體碳排放1%的潔淨能源，以及其在環境、社會及管治(ESG)的策略和各項舉措。學員亦參觀總部內的「煤氣創新館」，了解由公司員工研發的原創設備和技術，刺激學員的創新意念；「未來能源館」則展示了煤氣公司作為一家植根本港的能源企業，在內地和香港管理超過600個涵蓋智慧能源、新能源、水務、廢物環保處理等項目而帶來的發展機遇。

參加學生：了解未來 能源發展趨勢

就讀中三的陳同學表示，煤氣綠色之旅讓我全面了解煤氣的生產過程，當中利用科技使煤氣供應更安全及便捷。旅程亦讓他知道未來能源的發展趨勢，發展可再生能源更環保及高效率。透過虛擬實境等遊戲活動，明白職安健的重要性，是一次很好的體驗。

友師丁小姐則指，今次活動讓學員及她都獲得了更多關於煤氣的知識，知道煤氣生產過程中加入了不少環保元素。活動很具趣味性及互動性，她的學員表現積極，踴躍舉手回答問題。另外，活動亦提升學員對科學、數學的興趣，對其未來的生涯規劃有正面影響。

煤氣公司先後舉辦兩次「煤氣綠色之旅」，並將於7月舉辦最後一次。

31名煤氣員工任友師

煤氣公司現時共有31名員工擔任該計劃的友師。為鼓勵更多員工參與，煤氣公司向每位參加該計劃成為友師的同事發放額外5,000元津貼，讓他們帶領學員參與更多不同活動及體驗，開闊眼界，助其建立更清晰的生涯規劃方向。

煤氣公司常務董事黃維義表示，煤氣公司的工作正是『共創明天』—攜手社會各界的力量，共同創造一個能夠世代享用清潔能源的明天，發展氫能、光伏等可再生能源，朝Go Green 目標進發。是次『煤氣綠色之旅』希望可以引發學員對能源工程、公共服務產生興趣，啟蒙對環保、低碳、ESG等話題的探究，一起傳承綠色能源、推動可持續發展的明天。