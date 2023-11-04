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2023-11-04 18:58:23

共創明「Teen」首批學員畢業　陳國基：如同2800名子女畢業

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「共創明『Teen』計劃」畢業典禮今午在會展舉行。(馬會圖片)

陳國基(右三)、馬會主席利子厚(左三)與馬會友師以及他們的在畢業典禮上合照。(馬會圖片)

政府去年推行的「共創明『Teen』計劃，共招募 2,800 名基層青年，相關畢業典禮今午(4日)在會展舉行。政務司司長陳國基致辭時指，出席畢業禮比起自己女兒畢業，心情更激動，如同自己有2,800個子女畢業，至於第二期計劃的學員名額將增至4,000人，擴展至涵蓋中四學生，並會提供到內地考察的機會等。作為計劃策略夥伴之一的馬會就表示祝賀。

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陳國基向馬會主席利子厚(右)頒發「策略夥 伴大奬」證書及奬盃，感謝馬會對「共創明『Teen』計劃」的支持。(馬會圖片) 陳國基與民青局副局長梁宏正(前排左五)向一眾友師頒發 「親切關懷奬」。(馬會圖片) 馬會主席利子厚(中)與馬會友師以及他們的學員在「共創明『Teen』計劃」畢業典 禮上合照。(馬會圖片)

第二期計劃現正接受報名   名額增至4000

陳國基說，出席畢業禮比起自己女兒畢業心情更為激動，因為計劃有2,800名學員，猶如他的2,800名子女畢業，他用「擔心、關心、熱心及放心」4個心字，形容自己過去一年來的心路歷程，自己初時擔心計劃不夠資助和友師，惟最終獲得120間企業團體支持，籌得1.4億元，為每名學員成功配對每人1萬元資助。

他又表示，學員自參加計劃後進步不少，除了性格變得更積極開朗外，更在不同活動中表現自信，揮灑自如。他鼓勵學員好好運用計劃下學到的知識和技巧，繼續奮發向上，並積極參與由「共創明『Teen』校友會」為他們安排的多元活動，增值自我，將來更可扶持計劃下的其他學員，做到薪火相傳。

至於第二期「共創明『Teen』計劃的名額將增至4,000人，服務對象就由中一擴展至中四，並會增加師友配對群組安排，籌辦更多活動。政府指，相關計劃第二期現正接受報名，截止報名日期為本月16日，詳情可瀏覽這個網站

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