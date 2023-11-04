共創明「Teen」首批學員畢業　陳國基：如同2800名子女畢業

政府去年推行的「共創明『Teen』計劃」，共招募 2,800 名基層青年，相關畢業典禮今午(4日)在會展舉行。政務司司長陳國基致辭時指，出席畢業禮比起自己女兒畢業，心情更激動，如同自己有2,800個子女畢業，至於第二期計劃的學員名額將增至4,000人，擴展至涵蓋中四學生，並會提供到內地考察的機會等。作為計劃策略夥伴之一的馬會就表示祝賀。

第二期計劃 現正接受報名 名額 增至4000

陳國基說，出席畢業禮比起自己女兒畢業心情更為激動，因為計劃有2,800名學員，猶如他的2,800名子女畢業，他用「擔心、關心、熱心及放心」4個心字，形容自己過去一年來的心路歷程，自己初時擔心計劃不夠資助和友師，惟最終獲得120間企業團體支持，籌得1.4億元，為每名學員成功配對每人1萬元資助。

他又表示，學員自參加計劃後進步不少，除了性格變得更積極開朗外，更在不同活動中表現自信，揮灑自如。他鼓勵學員好好運用計劃下學到的知識和技巧，繼續奮發向上，並積極參與由「共創明『Teen』校友會」為他們安排的多元活動，增值自我，將來更可扶持計劃下的其他學員，做到薪火相傳。

至於第二期「共創明『Teen』計劃」的名額將增至4,000人，服務對象就由中一擴展至中四，並會增加師友配對群組安排，籌辦更多活動。政府指，相關計劃第二期現正接受報名，截止報名日期為本月16日，詳情可瀏覽這個網站。