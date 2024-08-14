共創明Teen學習團辦總結晚宴　江旻憓聳肩回應網上負面意見

共創明「Teen」計劃杭州學習團進入第四日行程，到訪亞運會場館和參觀運動員訓練基地，了解當地體育發展。奧運創擊金牌得主、馬會對外事務助理經理江旻憓在訓練場館與學員交流劍擊技術後，分享作為運動員的心路歷程和感謝親友支持，希望社會各界繼續支持運動員和青年體育發展。

江旻憓出戰巴黎奧運回港後表示「喺香港做運動員好幸福」，對於本港不少運動員現正拿取7,000元工資，她回應指當日的說話尚有前文後理，指傳媒只抽取中間一句，又稱自己感幸福是因為找到值得堅持和熱愛的運動。她又稱，很希望可以建設更美好社會，形容這是她唯一的宗旨，但被問到如何看待網上的負面意見時，她僅以微笑聳肩和攤開雙手回應。

今次共創明「Teen」杭州學習團獲香港賽馬會撥款支持，行程最後一個晚上學習團舉行總結晚宴。勞工及福利局局長孫玉菡致辭稱，感謝馬會支持政府推行兩期共創明Teen計劃和贊助今次杭州學習團，勸勉學員要好好運用此行所見所聞，建立正向人生觀，為未來定下目標。

馬會冀學員經歷啟發未來發展

馬會對外事務部主管鄭琪表示，今次學習團讓學員感受到杭州豐富的中華文化內涵和學術氛圍，並接觸最新的創新科技發展，開拓他們的知識面，啟發對未來職業發展的思考。他又指，學員亦有機會與杭州運動健兒互動，加強兩地青年交流和友誼，相信這些經歷將成為他們未來成長的寶貴財富。