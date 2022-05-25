共用課室｜復課後首有班級停課 九龍塘幼園6人確診

本港昨增250宗新冠肺炎確診，九龍塘國際英文幼稚園羅福道校舍共用課室的上、下午班，有5名學生染疫，一名任教兩班的教師亦告確診，該兩班學生要停課至周五，屬第五波疫情復課後首次有學生要停課。上環檢疫酒店群組多一人確診，他居於柴灣已婚警察宿舍1座，早前曾探訪在酒店完成檢疫的65歲男患者，兩人病毒基因相同。

有13間學校昨呈報18宗學生和教職員個案，國際英文幼稚園羅福道校舍一連兩日共6宗確診，有4名學生來自同一班下午班、1人為上午班學生，他們均上周五最後一次回校。餘下一宗個案是兩班的教師，他前日最後一次回校，昨日出現病徵和檢測呈陽性。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，理解他們或未能妥善戴口罩，不排除他們在共用的課室內感染，已派員視察和在桌子等採集環境樣本。

涉事班別學生的新冠疫苗接種率僅五至六成，歐家榮表示，已建議兩班58名學生停課至周五(27日)，期間要每日進行快速測試，以及建議學校消毒課室，防止班內有進一步傳播。

檢疫酒店、麥當勞群組續擴大

上環蘭桂坊酒店@九如坊群組再多1宗確診，在該酒店完成檢疫後返回阿公岩三興和船廠居住、其後確診的65歲男子，確診前一日獲一名39歲男子登門探訪，兩人期間除口罩聊天約半小時。39歲男之後出現病徵及檢測呈陽性，與65歲男同樣帶有Omicron BA.2.12.1，其居住的柴灣已婚警察宿舍1座，以及傳染期去過的粉嶺警察機動部隊總部更衣室和餐廳等地，已納入強制檢測公告。

確診65歲男在原址家居隔離期間，也曾為兩名顧客維修船隻，歐家榮指兩人已送檢疫，並強調患者家居隔離期間不應接觸任何人。

酒店群組64歲女患者曾到訪的鰂魚涌太古城中心麥當勞，群組昨再多3宗個案，為外傭和2歲男童食客，以及無到場的男童母親。當局發現，居鰂魚涌康景花園C座的三母子食客，病毒基因與64歲婦一樣，相信餐廳出現由酒店群組引起的BA.2.12.1爆發。歐家榮表示，暫未有證據顯示BA.2.12.1會增加入院、重症或死亡風險。麥當勞群組至今累計9人確診，包括5枱8名食客及一名家居接觸者。

大埔機師確診疑本地感染

34宗輸入個案當中，有3宗完成7日酒店檢疫後驗出復陽，另有一名上周四至六兩度往印度的36歲貨機機師。當局指，機師在海外未有離開飛機，返港後主要留在大埔區寓所，在抵港第3日檢測呈陽性。歐家榮相信，機師很大機會在港活動時受感染。