兵臨「新冠底」 熊軍擊潰萬五關 牛證大屠殺 本月千三隻陣亡

熊軍火速攻破港股兩大關口！雖然上周曾傳出「國家隊」援軍入市，惟中港股昨再一次逆向環球市況向後走，恒生指數繼上周三失守萬六關後，5個交易日後再迅速失守萬五關，昨一度大瀉514點，至14,794點，距離2022年的「新冠底」14,597點只有197點的數步之遙，收市報14,961點，仍失347點或2.3%，再創15個月低。港股如墮無底洞，本月累失12.2%或2,086點，好友血流成河，全月暫有超過1,300隻牛證「打靶」，當中恒指牛證佔逾7百隻或近六成。有分析認為，外資持續撤退反映對內地經濟的解讀與中央有分歧，亦不排除有資金趁機沽空「搵食」，雖然目前難「估底」，惟指數值博率或高於個股。

空軍乘勝狙擊 好友退守14500點 除恒指失守萬五關，恒生科技指數昨亦一度跌破三千關，低見2,994點，收市則險守報3,035點，挫94點或3%，再跑輸恒指。主板成交額1,122億元，空軍乘勝狙擊，昨沽空額224.8億元，按日多25.8%，沽空率再高達兩成。好友接連敗退後，昨牛證重倉區退守至14,500點水平，即守在「新冠底」之後；單日計，昨有212隻牛證遭強制收回，當中104隻或49%為恒指牛證。 82隻藍籌有78隻報跌近乎全軍覆沒，最重傷為內房股，華潤置地(1109)瀉11.1%，至20.5元，龍湖集團(960)大跌10.5%，至7.92元，為昨表現最差的兩隻藍籌。摩根大通發報告指，預料內房今年銷售、新動工及竣工量均跌一成，估計樓市下行周期最快今年下半年才結束，明年才見穩定，看好國有企業如潤地及中海外，將龍湖評級降至「中性」，籲「減持」新城發展(1030)及造淡萬科企業(2202)。 A股昨亦跌穿上周四傳出「國家隊」入市前的低位，並再一次失守2,800大關，上證綜合指數收市報2,756點，挫2.7%；深圳成分指數亦瀉3.5%。