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2024-01-23 04:31:59
日報

兵臨「新冠底」 熊軍擊潰萬五關 牛證大屠殺 本月千三隻陣亡

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熊軍火速攻破港股兩大關口！雖然上周曾傳出「國家隊」援軍入市，惟中港股昨再一次逆向環球市況向後走，恒生指數繼上周三失守萬六關後，5個交易日後再迅速失守萬五關，昨一度大瀉514點，至14,794點，距離2022年的「新冠底」14,597點只有197點的數步之遙，收市報14,961點，仍失347點或2.3%，再創15個月低。港股如墮無底洞，本月累失12.2%或2,086點，好友血流成河，全月暫有超過1,300隻牛證「打靶」，當中恒指牛證佔逾7百隻或近六成。有分析認為，外資持續撤退反映對內地經濟的解讀與中央有分歧，亦不排除有資金趁機沽空「搵食」，雖然目前難「估底」，惟指數值博率或高於個股。

港股 恒生指數 恒指

港股如墮無底洞，恒生指數本月累失12.2%或2,086點。(林靄怡攝)

空軍乘勝狙擊 好友退守14500點

除恒指失守萬五關，恒生科技指數昨亦一度跌破三千關，低見2,994點，收市則險守報3,035點，挫94點或3%，再跑輸恒指。主板成交額1,122億元，空軍乘勝狙擊，昨沽空額224.8億元，按日多25.8%，沽空率再高達兩成。好友接連敗退後，昨牛證重倉區退守至14,500點水平，即守在「新冠底」之後；單日計，昨有212隻牛證遭強制收回，當中104隻或49%為恒指牛證。

82隻藍籌有78隻報跌近乎全軍覆沒，最重傷為內房股，華潤置地(1109)瀉11.1%，至20.5元，龍湖集團(960)大跌10.5%，至7.92元，為昨表現最差的兩隻藍籌。摩根大通發報告指，預料內房今年銷售、新動工及竣工量均跌一成，估計樓市下行周期最快今年下半年才結束，明年才見穩定，看好國有企業如潤地及中海外，將龍湖評級降至「中性」，籲「減持」新城發展(1030)及造淡萬科企業(2202)。

A股昨亦跌穿上周四傳出「國家隊」入市前的低位，並再一次失守2,800大關，上證綜合指數收市報2,756點，挫2.7%；深圳成分指數亦瀉3.5%。

港股 藍籌

李強：採更有效措施穩市場穩信心

市場歸咎昨日跌市與內地無意大手放水有關，國務院總理李強上周在達沃斯世界經濟論壇上表示，不會依賴大規模刺激措施令經濟增長達標；而中國人民銀行昨早公布的LPR(貸款市場報價利率)維持不變，即未有減息。昨收市後內媒報道指，李強在北京主持召開國務院常務會議，聽取資本市場運行及工作考慮的匯報，並要求採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心，促進資本市場平穩健康發展。

林少陽：政策不明確 外資不問價掟

著名基金經理、以立投資管理有限公司董事總經理兼投資總監林少陽表示，若外資的撤退是長線考慮，就會出現不問價掟貨的情況，即使環球基金的中港股持倉已普遍偏低，惟相信仍未歸零，因此難判斷沽貨潮是否完結。他認為，股樓下跌加上人民幣貶值，對內地實體經濟有打擊，惟李強上周的講話似乎對增長仍有信心，意味預期的政策或落空，進一步打擊市場信心。另外，「國家隊」上周四入市半日即「收隊」的做法，亦向市場釋出政策取向不明確的態度，「星期四俾咗訊號，星期五又無後續，唔似認真托市」。但他指，雖然未見反彈動力，惟指數已跌至2022年低位，不排除隨時反彈，因此會密切留意市場機會。

招銀國際股票部執行董事蘇沛豐表示，市場信心潰散，目前只能憧憬3月「兩會」有政策出台，料2月底前仍呈「小漲大回」格局，即逢超賣反彈，惟「新冠底」難成重要支持。他建議多持現金勿亂撈底，並指企業下月起陸續公布的全年業績或遜色，即使資金泊岸防守及優質股，恐亦難敵終極一跌時的沽壓，倘博反彈，認為「指數較個股值博」。

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