其士創辦人周亦卿遺產爭產案 押後至6月5日聆訊

其士集團創辦人周亦卿於2018年去世，周於2015年訂立遺囑，由妻子、五女及六女擔任遺產執行人，遺囑訂明將其士集團逾62%股份全部歸五女周蕙蕙所有，其餘遺產分配予妻子及子女。長女質疑父親訂立遺囑之有效性，早年已入稟高等法院展開遺囑認證訴訟，案件今（23日）於聆案官席前處理。原告質疑父親生前多次中風，因而影響其行為能力，要求法庭給予時間，就有關中風後之影響呈交精神科專家報告，以及呈交筆跡專家報告。聆案官批准原告方於5月底前呈交有關報告，將案件押後至6月5日再訊。

原告為長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙及六女周薇薇。死者周亦卿於2015年10月訂立一份逾十頁的最新遺囑，分配其士集團逾62%股權（即1億8千9百多萬股其士股份）給五女周蕙蕙繼承，其餘遺產由周亦卿的太太獲得三成，周蕙蕙獲得兩成，其他五名兒女各獲得一成。

周莉莉質疑父親生前曾多次中風 並不完全理解遺囑內容

原告方提到周莉莉質疑父親生前曾多次中風，最後一次在2015年8月再度中風，惟沒有人披露此事，父親更在2015年10月簽訂新遺囑。原告方指精神科專家醫生認為周亦卿在2015年8月中風與2015年10月簽遺囑的時間相距太短，認為周亦卿當時不會完全理解遺囑內容、有關法律意義及後果。假若法庭裁定周亦卿當時精神上並沒有行為能力，便應宣布2015年遺囑無效，頒令2009年所訂立的遺囑才有效。

原告方提到被告方依賴死者周亦卿主診神經科專科醫生的醫療報告，但理應邀請另一位獨立的精神科專家撰寫醫療報告，以分析周亦卿當時的精神行為能力。原告方將另邀請英國筆跡鑑證專家，分析2015年10月26日的撰寫遺囑指示與2015年10月29日的遺囑筆跡是否一致，以查核兩份文件的真偽性。梁文亮聆案官批准原告方在5個星期內，索取筆跡鑑證專家及精神科專家醫生的報告，下令雙方需就兩份報告及其他相關事宜再提交補充書面陳詞，並安排案件管理傳票聆訊在6月5日進行。