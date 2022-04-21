兼判罰款｜被控發表「光時」等煽動文字 譚得志11罪成囚40個月

人民力量前副主席譚得志於2020年間涉多次在街站發表煽動文字，包括高叫或展示「光復香港」等口號，被控發表煽動文字及煽惑他人參與未經批准集結等11項控罪罪成，昨在區域法院判囚3年4個月，違反限聚令判罰款5,000元。法官指，被告嘩眾取寵，目的是進入立法會，享受該收入、權威和社會地位，並加強自己的政治勢力。

48歲「快必」譚得志由囚車押到法院。控罪指他前年1至7月多次在各區街站，高叫或展示「光復香港」等口號，手持「推翻港共政權」字眼的紙張以及言語咒罵警員等，早前被判發表煽動文字、煽惑他人參與未經批准集結、舉行未經批准集結等14罪，國安法指定法官、區院法官陳廣池早前裁定其中11項罪名成立。

辯方求情指，被告接受良好教育、關心時事；3次參選均落敗，但仍希望透過社會活動令政制更開明；又指部分控罪案發時，《國安法》尚未實施，沒有宣揚暴力，僅以言論宣洩情緒，以致過火出位，加上他並非權貴，無重大影響力。

陳官判刑指，雖然控罪於2020年1至7月發生，但不能抽離當時的社會政治現實為判刑背景，更指2019年下旬發生史無前例的暴力事件。對於辯方稱被告為一名基督徒，有着真誠信念，陳官則引述被告的言論，如「打X葉劉，打X何君堯，打X周浩鼎」，這不見有傳道者的寬恕和關愛，只見到一個巿井之徒的無邊謾罵，以非友即敵的抗爭思維看事件和對待他人；並指他作為一個政治人物不顧道德底線放棄原則、踐踏品格。

陳官又指被告譁眾取寵，多次打擊建制派，目的是進入立法會，享受公帑提供的收入、權威及社會地位，加強自己的政治勢力，反問「用政府錢打擊政府，這不是私利是甚麼？ 」又指被告有一定知名度，在其中一次大埔中學生的集會將初生之犢推至犯法場合，實行政治幕後黑手的意圖。

7煽動文字罪國安法已生效及保釋期間發生

對於被告聲稱不知道相關控罪的後果嚴重，法官指感到詫異和匪夷所思，質疑被告案發時多次聲稱有法律團隊支援，教人「踢保」，更自作聰明以「健康座談」為限聚令抗辯理由；認為被告似乎「低估其他人的理解能力，亦高估自己的解說效果」，並指7項發表煽動文字罪在《國安法》生效後及保釋期間繼續犯案，批評被告視保釋條件如無物，言行看不到有學養及修為，判刑必須具阻嚇力，但考慮到部分控罪同日發生、性質雷同， 共監禁3年4個月，並就違反限聚令罰款5,000元。