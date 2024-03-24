兼善里重建後永久封閉 街坊關注組：不要只講經濟效益而破壞社區特色

市建局在2021年9月啟動深水埗兼善里／福華街發展項目，去年4月起向項目內的物業業主發出收購建議，涉830多個業權。兼善里街坊關注組和部分兼善里居民今日(24日)舉行記者會，指得知兼善里將於市區重建局完成兼善里/福華街發展項目清場後永久封閉。關注組促市建局在規劃兼善里重建項目時，不要只講經濟效益而破壞社區的特色，並要廣泛諮詢市民意見。
兼善里街坊關注組發言人林碧基表示，市建局自去年4月開始進行收購及安置工作，現時已有近一半居民遷離兼善里。而運輸及物流局於今年2月23日刊憲通知，兼善里將於市區重建局完成兼善里/福華街發展項目清場後永久封閉，以配合市建局重建項目。
林碧基指，關注組認為市建局聲稱透過市區重建，締造可持續發展的社區及文化，現在卻提出將兼善里永久封閉，是剝奪了社區內已自然而生的社區特色文化。關注組在短短兩星期內，收集超過二百多個市民反對信，期望於4月23日諮詢期前，收集更多街坊意見。
一家三口落腳兼善里 感溫暖人情味
街坊之一詩詩從內地來港生活後，與丈夫及就讀小學的兒子全家落腳於兼善里。她表示，剛開始居住時，總覺得兼善里環境惡劣，感覺既陌生又不喜歡。但自從兒子參加兼善里各種活動，例如「潑水節」、「聖誕佈置」，詩詩不但看到兒子人際關係上的變化，更讓全家與同社區的人建立更多接觸，讓她們一家感受到在陌生的大城市中如「家人」溫暖的人情味。
藝術系大學生感兼善里潛力
另一位街坊、就讀大學視覺藝術系一年級的Richard，在數年前與家人一同搬進兼善里。他坦言在搬進初期，「 只得一個想法，就是希望可以盡快搬離此地」，因在他眼中的兼善里，是一個衛生環境十分惡劣、滿街垃圾、老鼠橫生的地方，更不用說是鄰里之間沒有交流。
直至一次偶然的機會下，,Richard參加關注組在天台的噴畫活動，經過關注組的組織和街坊們的合力，終於把天台的雜物清理乾淨；關注組邀請兼善里的街坊參加天台樂園的設計活動，讓來參加的街坊們發揮自己的創意，將天台化身成街坊理想的遊樂場。
這次活動經歷讓 Richard 對兼善里的印象產生了改變，深感兼善里這個公共空間所具有的潛力，即使搬離了兼善，他依然期待在大時大節的時候回到兼善里，與街坊們在兼善里的空間內繼續「發夢」。
促保留兼善里用作規劃重點
關注組李德明指，兼善里不單盛載着居民的日常生活, 更串連着街坊們守望相助的精神。他續指，兼善里是一條經歷了半個世紀風雨歷史，位於兩座超過60年樓齡樓宇之間的公眾街道，長約145米，闊約5.8米，總面積超過9000呎，街道兩旁沒有有任何車輛經過，構成了社區中獨特的巷里文化。
他又指，重建後社區關係將會支離破碎，高樓大廈重門深鎖，居民更難有機會在社區互動交流，因此保留兼善里用作規劃重點，可讓不同背景及種族的居民有一個公共空間可以活動交流；另可讓搬走的街坊返來聚舊，繼續為社區服務，延續社區人情味，真正發揮到市建局所提倡「社區營造」及「以人為本」的精神。