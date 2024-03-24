兼善里重建後永久封閉 街坊關注組：不要只講經濟效益而破壞社區特色

市建局在2021年9月啟動深水埗兼善里／福華街發展項目，去年4月起向項目內的物業業主發出收購建議，涉830多個業權。兼善里街坊關注組和部分兼善里居民今日(24日)舉行記者會，指得知兼善里將於市區重建局完成兼善里/福華街發展項目清場後永久封閉。關注組促市建局在規劃兼善里重建項目時，不要只講經濟效益而破壞社區的特色，並要廣泛諮詢市民意見。

兼善里街坊關注組發言人林碧基表示，市建局自去年4月開始進行收購及安置工作，現時已有近一半居民遷離兼善里。而運輸及物流局於今年2月23日刊憲通知，兼善里將於市區重建局完成兼善里/福華街發展項目清場後永久封閉，以配合市建局重建項目。

林碧基指，關注組認為市建局聲稱透過市區重建，締造可持續發展的社區及文化，現在卻提出將兼善里永久封閉，是剝奪了社區內已自然而生的社區特色文化。關注組在短短兩星期內，收集超過二百多個市民反對信，期望於4月23日諮詢期前，收集更多街坊意見。

一 家三口落腳兼善里 感溫暖人情味

街坊之一詩詩從內地來港生活後，與丈夫及就讀小學的兒子全家落腳於兼善里。她表示，剛開始居住時，總覺得兼善里環境惡劣，感覺既陌生又不喜歡。但自從兒子參加兼善里各種活動，例如「潑水節」、「聖誕佈置」，詩詩不但看到兒子人際關係上的變化，更讓全家與同社區的人建立更多接觸，讓她們一家感受到在陌生的大城市中如「家人」溫暖的人情味。