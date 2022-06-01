冀招240見習督察1350警員 6.19體驗日 警員小組面試「試當真」

原為全職家庭主婦的Sharon(左二)、內地大學畢業的樂怡(右三)和18歲即投考的凱旋(右二)等大使，都希望憑自身經驗鼓勵不同市民投考警隊。 (陳奕釗攝)

近年警隊招募面對挑戰，隨著本港疫情緩和，警方將於本月19日復辦「警察招募‧體驗日」，當日的體能測試和警員小組面試成績合格更獲警方承認，可用於日後應徵之用。警方亦安排5名警員擔任「警募大使」，宣傳新一輪警隊招募工作。

「警募大使」不乏運動員和內地院校畢業生等，29歲的Sharon則為「警嫂」，早年礙於內地來港未滿7年而未能加入警隊，至去年符合資格後終成事。而2017年中六畢業即加入警隊的凱旋，坦言2019年社會運動期間受到一定壓力，疑因「對警隊有誤會」，朋輩間對他的工作會講一些「唔好聽嘅說話」。他指當時唯有盡力向朋友講解警隊的工作、背後理念，讓對方理解，閑時則與家人與和同事訴苦減壓。他正修讀執法及保安社科學士課程，一圓大學夢，他亦希望用自身例子，感染年輕人鼓起勇氣加入警隊。

24歲的樂怡於2019年內地大學畢業後即加入警隊。她稱作為女性，可在警隊不同工作崗位中發揮作用，同希望憑自身經驗，鼓勵更多內地讀書港人投考警察。

上年度招募受疫情影響

警隊上年度(2021/22年度)共接獲8,200多人投考，最終聘請170名見習督察和484名警員，未達招募目標195名見習督察和1,350名警員。警察招募組警司陳純青解釋，未能聘請目標人手，受多種情況影響，包括受疫情影響、年輕勞動人口急劇下降，不少年輕人不欲投身政府，而在職人士亦愈發著重生活平衡多於薪酬福利，甚至追求彈性工作時間和地點。

警隊本年度招募目標為240名見習督察和1,350名警員，並以「心繫社會」作主題。警隊亦針對在學和應屆畢業生，本月起展開新一輪招募活動，包括於本月19日復辦「警察招募‧體驗日」，除一如以往承認當日體能測試合格成績，今次擴展至警員(不包括見習督察)小組面試，體驗日所獲的合格成績於3個月內有效。警方亦推出計劃，提供300個實習生職位；並透過職業博覽、流動招募車作宣傳。

自今年4月1日起，警方取消「居港7年或以上」的招考要求，僅須為「香港永久居民」；至今有15名有關人士報名，警方未來會加強在內地院校和海外院校的宣傳，但仍要視乎疫情而定。