冇人願接手 議員促政府救珍寶海鮮舫 廚房船入水傾側

香港仔地標之一珍寶海鮮舫將於本月移離香港之際，毗鄰的廚房船入水傾側，須由消防人員固定，無人受傷，暫亦未有即時危險。多名立法會議員聯署，認為政府應該介入保留海鮮舫，探討有沒有慈善基金可以用社企模式經營，但有商界議員認為應先有整套計劃及預算。

警方前晚11時接報，指香港仔避風塘有一艘長約30米船入水下沉，消防及水警到場調查後，證實無人被困或失蹤。入水下沉為毗鄰珍寶海鮮舫的廚房船，職員用水泵抽走積水，消防人員協助固定船身。

7名立法會議員包括選委界管浩鳴、黃元山、旅遊界姚柏良等聯署，認為政府應該介入保留海鮮舫，探討有沒有慈善基金可以用社企模式經營。姚柏良表示，海鮮舫歷史悠久，屬香港仔地標，亦是港人的集體回憶，希望有「白武士」承接營運，或透過慈善基金，由保育角度將其保留。但商界一(經民聯)議員林健鋒則指，雖然馬會參與不少活化保育項目，在未有詳細計劃及財政預算下，貿貿然要求馬會接手未必適合。

珍寶海鮮坊母公司香港仔飲食集團日前發聲明指，「珍寶王國」自2020年3月停業，但每年仍然要耗資平均數百萬港元進行檢查、維修和保養，願無償捐贈予其他機構，惟各方都因為經營成本高昂，未能成事；今個月會把珍寶海鮮舫移離香港，再尋找買家。