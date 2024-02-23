再促政府「撤辣」 稱阻交投不合理 施永青：非向政府施壓

新一份《財政預算案》下周發表，中原集團創辦人施永青認為，樓市低迷會令整個社會受影響，再次呼籲政府要面對社會共識「撤辣」，又強調並非要向對方施壓，但提醒若處理不當會影響政府公信力、有政治上的後果。

施永青昨在一個電視節目指，社會已經對樓市撤辣有共識，直言政府以「辣招」強行阻止市場交投不合理，「船都就嚟沉，你仲話唔俾逃亡。」他認為，市場並非在「撤辣」後會立即扭轉，但政府就可以向市場表示「嗱我冇阻住佢㗎」。他又指，政府就撤辣與否的想法與社會有差異，若最終證明政府堅持的一套是錯，本應要按形勢訂定政策的政治問責官員便會有後果，政府公信力亦會受影響，「只係提醒佢哋要注意呢種狀況。」

何民傑料全面撤辣可刺激交投。 (林靄怡攝)

智庫團體107動力召集人何民傑昨亦稱，政府去年提出「減辣」後樓市未見起色、二手樓價不斷受壓，認為辣招繼續存在將令準買家卻步，促請政府全面撤辣，還原至2010年前沒有辣招的情況，以加快單位流轉和讓更多市民「上車」或換樓。

何民傑相信，全面撤辣可刺激本港整體樓宇交投量，讓地產印花稅和利得稅得以大幅增加，有助提升香港庫房收入來源。