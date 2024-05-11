再傳科大生宿舍食大麻 疑似研磨影片流出 科大：正調查絕不容忍

網傳有科大生疑在學生宿舍房間內研磨大麻的短片。（科大學生會編委會facebook圖片）

科大學生會編輯委員會昨日（10日）引述匿名投稿稱，一名現屆社一宿生會幹事在社交平台分享了一段在UG Hall I 內吸食大麻的影片，片段長約18秒，片中可見「一名學生在宿舍房間內研磨疑似大麻的物品，書桌上還擺放了數包疑是大麻以及吸食工具」。

科技大學學生宿舍一座（UG Hall I）繼2月被校方發現「疑似大麻氣味」，事隔3個月，近日再流傳一名科大生疑在同一幢學生宿舍內房間研磨大麻的短片。科大表示正調查事件，重申絕不容忍任何違法行為，並加強巡查。

科大對此表示，留意到網上流傳的短片，並正調查相關事件，校方有既定程序處理學生違規行為，個案若經證實，會依據違規行為嚴重性跟進或採取紀律處分。校方重申，絕不容忍任何違法行為，並已加強巡查，敦促學生保持警惕，守法守規。

2月同一宿舍有疑似大麻味 無發現違法行為

翻查資料，今年2月，UG Hall I有宿生收到學生住宿辦事處通告指在2月20日發現UG Hall I有疑似大麻氣味，表示會認真處理此事，呼籲宿生如有發現或懷疑應立即舉報。事後校方表示，接獲投訴後已即時作出調查，並無發現相關違法行為。