再取消11對航班 A350機隊周六全面復飛 國泰確認15航機須換引擎輸油管

就A350航機引擎零部件故障，國泰昨發聲明，首度確認，涉事航機須更換引擎輸油管，當中涉及15架航機已修復6架，其餘9架料周六(7日)或之前恢復運作。國泰稱，9月5至7日期間將額外取消11對來回短途航班，已通知所有受影響顧客，並按情況提供國泰航空或其他航空公司的航班選擇。

國泰航空A350航機引擎零部件故障，昨確認涉事航機須更換引擎輸油管；透露15架A350航機已修復6架，並可投入運作，其餘9架料周六(7日)或之前恢復運作；而周四至六將額外取消11對來回短途航班，累計45對航班(共90班)受影響。民航處表示，會繼續與相關單位保持緊密聯繫，並密切跟進調查進度，確保航空安全。

就部分受影響乘客日前表示沒有及時收到航班調動安排，國泰稱，已增加顧客服務中心及機場的人手，務求更妥善為受影響的顧客提供適切協助。

民航處亦再發聲明強調高度關注事件，前日與國泰航空工程部管理層會面，以掌握最新調查及維修進度，並派員實地視察涉事的引擎，和在場監察國泰檢查A350機隊的情況。民航處根據國際慣常做法，民航處主動聯絡及通報包括歐洲航空安全局相關單位。

A350事件緣於周一一架由香港飛往瑞士蘇黎世的國泰A350客機發現引擎零部件故障，有乘搭當日航班的乘客憶述，起飛不久後，機上娛樂系統顯示的航班目的地便改為香港；機師亦宣布因技術問題要折返香港。該乘客在國泰安排下轉搭另一航班飛抵瑞士後，始知客機出現全球首宗A350航機的引擎問題；感嘆道近年航空公司不停比較服務和食物質素，「但其實我們的機票最大的價值是讓我們平安從A到B。」又希望其他乘客責罵機組人員前，要記住保護乘客安危的人「就是這些你開罵的空服員」。