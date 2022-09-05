再增逾萬確診 料升勢持續 防護中心籲染疫者「早報早醫」

本港新冠肺炎確診宗數連日徘徊萬宗，衛生防護中心料短期內升勢會持續，又指部分今年2、3月曾感染、目前未接種新冠疫苗的市民，他們的免疫力正隨時間下降，料影響每日確診數字。有病人組織調查發現，有12%受訪長者或家人不願呈報快速測試陽性結果，原因包括要入住隔離中心和認為病徵輕微等。當局重申希望快測陽性市民呈報，以便安排後續措施和及早治療。

單日確診昨增10,683宗，包括193宗輸入個案，本月首4日已有3日總數破萬宗。昨多8名患者離世，當中4人來自院舍，包括一名上月27日入住小西灣體育館暫託中心的82歲老翁，上周四(1日)因氣促和喉嚨痛入院；另有3人的死因醫管局相信與新冠肺炎關係不太直接。

衛生防護中心發現，懷疑變異病毒株Omicron BA.4或BA.5個案的佔比，已持續升至64.4%，其中BA.5和BA.2.2分別為56.7%和29.3%，反映BA.5已逐漸成為主流。中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，傳播力高的BA.5會增加社區傳播鏈，又指本港從上月中的每日約5,000宗，短短兩周已增至目前每日近萬宗。他形容，近期持續的升勢雖不及2、3月的一陣「爆發性上升」，但預計短期內升勢會持續。