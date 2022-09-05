再增逾萬確診 料升勢持續 防護中心籲染疫者「早報早醫」

本港新冠肺炎確診宗數連日徘徊萬宗，衛生防護中心料短期內升勢會持續，又指部分今年2、3月曾感染、目前未接種新冠疫苗的市民，他們的免疫力正隨時間下降，料影響每日確診數字。有病人組織調查發現，有12%受訪長者或家人不願呈報快速測試陽性結果，原因包括要入住隔離中心和認為病徵輕微等。當局重申希望快測陽性市民呈報，以便安排後續措施和及早治療。
單日確診昨增10,683宗，包括193宗輸入個案，本月首4日已有3日總數破萬宗。昨多8名患者離世，當中4人來自院舍，包括一名上月27日入住小西灣體育館暫託中心的82歲老翁，上周四(1日)因氣促和喉嚨痛入院；另有3人的死因醫管局相信與新冠肺炎關係不太直接。
衛生防護中心發現，懷疑變異病毒株Omicron BA.4或BA.5個案的佔比，已持續升至64.4%，其中BA.5和BA.2.2分別為56.7%和29.3%，反映BA.5已逐漸成為主流。中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，傳播力高的BA.5會增加社區傳播鏈，又指本港從上月中的每日約5,000宗，短短兩周已增至目前每日近萬宗。他形容，近期持續的升勢雖不及2、3月的一陣「爆發性上升」，但預計短期內升勢會持續。
無證據顯示疫情進入「平台期」
歐家榮並稱，政府污水監測已連續5日錄得每公升超過50萬拷貝病毒量，已重返3月份水平，強調暫無證據顯示疫情進入「平台期」，而港大病毒即時有效繁殖率最新為1.35，他指比率要少於1疫情才有機會緩和，呼籲市民不要鬆懈、盡快打針。他透露，60歲以上無打針患者的病死率為7.83%，較已打3針、4針的比率分別相差56和196倍。
病人醫護權益協進會委託香港民意研究所，上月中訪問664名60歲或以上人士，發現有12%受訪長者或家人未有呈報快測陽性結果、47%人認為病徵會變輕微，亦有10%覺得60至69歲群組和「三高」人士並非高危群組。感染及傳染病專科醫生曾祈殷稱，長者不呈報原因包括擔心要強制隔離、不想連累同住家人等，重申若不呈報就無法獲處方新冠口服藥，錯過治療的黃金時間。
當局未獲藥廠申請認可新一代疫苗
歐家榮回應指，一直均建議市民呈報快測陽性結果，以便當局作出後續安排，如分別向病人發出隔離令、檢疫令等，資料亦會同時交醫管局，以便盡快安排視像診症等服務。他續說，政府設立的快測陽性呈報熱線1836119，每日都會收到數十宗申報，呼籲不諳上網的市民可致電熱線，透過自動系統留下聯絡電話號碼，稍後會有職員主動聯絡協助申報。醫管局總行政經理李立業亦稱，呈報最主要是有醫護會聯絡高危或長者患者，重申他們若及早治療和服用新冠口服藥，可減低住院率。
曾祈殷預計，本港疫情將於今個月內見頂，但呼籲長者要盡快接種現有疫苗，不要等候新一代或二價疫苗供港。美國食品及藥物管理局上周批准輝瑞和莫德納藥廠，分別推出針對BA.4及BA.5的新二價疫苗。歐家榮稱，政府沒有收到相關藥廠疫苗認可申請。行政會議成員、前食物及衛生局長高永文昨表示，政府非常不願意收緊社交距離措施，但不能排除任何可能性，又稱公立醫院現時有四成非緊急服務受影響，不認為可如西方國家般，在疫苗接種率達一定水平後便「放手」。他又不點名批評部分專家和學者，著眼何時可放寬餘下防疫措施、主張群體免疫等，而非強調公立醫院臨崩潰，或令公眾感混淆，重申愈有權威的專家要明白每個言論「講出嚟係乜嘢用意」。