再多兩款新藥「1+」機制下獲批在港註冊

特區政府於2023年《施政報告》公布新藥審批機制(「1+」機制)。政府發言人今日(13日)表示，「1+」機制下再多兩款新藥獲批註冊，可用作治療副甲狀腺癌和某類原發性副甲狀腺功能亢進症患者的高血鈣症，為病患者帶來更多選擇。

高血鈣症新藥已獲批註冊

上述用作治療高血鈣症的新藥已獲日本的藥物監管機構批核，並在「1+」機制下提交註冊申請。香港藥劑業及毒藥管理局轄下的註冊委員會在申請人提交的相關數據後，認為符合相關安全、效能及素質標準，批准在香港註冊。衞生署已通知申請人審批結果，特區政府亦會按既定程序完成相關註冊。