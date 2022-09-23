再多3西醫涉濫發「免針紙」被捕 有醫生5個月發出逾6600張

警方早前接獲線報，指元朗及天水圍有私家醫務診所，疑未有按衛生署指引，在未有診症或檢視病歷記錄下發出「免針紙」，有效期90日，每張收取350至700元。警方昨於東涌拘捕一名51歲姓林女醫生，將她押到天水圍天悅邨一個商場診所調查；又在元朗元美大廈診所拘捕一名62歲姓殷的男醫生，檢走文件及打印機等證物。新界北總區刑事總部警司張文俊稱，調查後發現涉事兩名醫生在今年2至9月期間，分別發出1,365張及1,399張免針紙，最高峰時在一日內發出66張和152張。

警方積極打擊有關濫發「免針紙」的違法行為，昨日更兵分三路，分別在元朗、天水圍及柴灣拘捕3名西醫，涉嫌濫發俗稱「免針紙」的疫苗接種醫學豁免證明書，有關醫生涉嫌每張針紙收費350至3,000元；其中於柴灣開診所的醫生，5個月內共發出6,600張，最高曾單月發約3千張。另外，早前分別於油麻地及元朗因涉濫發免針紙被捕的2名醫生，警方再拘捕22名求診人士曾買免針紙，涉嫌串謀詐騙。

單月發3千免針紙 每日最少100張

警方昨早亦持法庭搜查令，到柴灣某商場診所內，以「串謀詐騙」罪名拘捕一名59歲姓王男醫生。港島總部刑事總部署理警司盧彥霖表示，該名醫生在今年2至6月期間發出逾6,600張免針紙，最高峰的一個月共發出3,000張，每張收取3,000元。盧彥霖指，推算若涉事醫生該月不曾休息，每日亦須最少發出100張，形容數字並不尋常。行動中檢取一批醫療記錄、電腦及小量現金。

就免針紙濫發的定義，張文俊表示「沒有數學上的定義」，但指由5宗案件案情，所牽涉的數字，每宗涉及數千張，每日大量診症「扣除休息時間、工作時間以數學除一除，只得一、兩分鐘，甚至更短時間處理一個病人。」張稱會交由專業醫護人員評估是否濫發。另外被問到案件涉及眾多應診者，警方會否逐一調查，張文俊指警方於資源可行下，會作全面及多方位調查。

至於早前在油麻地區另一宗涉嫌濫發免針紙的案件，西九龍總區重案組總督察李嘉蕙昨表示，警方拘捕多8名「買家」，涉及3男5女，年齡介乎35歲至49歲，涉嫌串謀詐騙。警方不排除有進一步拘捕行動。至於元朗案件則拘捕14名求診者疑涉案。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在疫情記者會上回應事件指，醫生在評估病人不適合接種新冠疫苗後，須經醫健通系統發出正式免針紙，衛生署如在系統發現有醫生於特定時段內，發出不尋常數量，署方便會向其了解或轉交警方跟進。他提醒市民，即使選擇不接種新冠疫苗，切勿嘗試「搵地方買免針紙」。

盧寵茂稱極度失望 醫療衛生界譴責

醫務衛生局長盧寵茂對有關醫生的行為「極度失望」，指社會應一同予以譴責。他強調專業人士應嚴守準則，違反操守或涉及干犯刑事罪行的人士，應採取嚴謹法律及紀律處分，有需要時醫委會將會跟進。

立法會醫療衛生界議員林哲玄，聯同多名醫生及醫學團體，包括前食物及衛生局長高永文等亦發聯合聲明，譴責濫發免針紙的行為。聲明說，對有指醫生牽涉在內深感不安，認為行為嚴重背離醫護人員應有的道德和責任，不應擁有行醫資格。