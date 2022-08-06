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2022-08-06 14:30:00

再多6款Häagen-Dazs雪糕品質有疑慮　已進行封存

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Häagen-Dazs比利時朱古力士多啤梨雪糕家庭裝。(Häagen-Dazs官網截圖)

Häagen-Dazs比利時朱古力士多啤梨雪糕家庭裝。(Häagen-Dazs官網截圖)

食物安全中心日前表示，兩款法國進口的Häagen-Dazs雪糕可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，呼籲業界停止使用或出售受影響產品，同時展開回收。Häagen-Dazs今日公布，歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，有另一批次亦曾進口香港，涉及更多款口味，香港Häagen-Dazs已負起食品安全把關的責任，受影響產品未有在市場流通，並已進行封存。

6款雪糕須封存

今次受影響的雪糕共有6款，包括：

  • 呍呢嗱焦糖朱古力蛋糕雪糕，桶裝(9.46)，此日期前最佳為2023529
  • 比利時朱古力士多啤梨雪糕，家庭裝(420毫升)，此日期前最佳為2023615
  • 呍呢嗱紅桑子雪糕，家庭裝(420毫升)，此日期前最佳為2023526日、雪糕批(95毫升)，此日期前最佳為2023522
  • 黑糖奶茶呍呢嗱雪糕，家庭裝(420毫升)，此日期前最佳為202361日、迷你杯(95毫升)，此日期前最佳為2023616日、雪糕批(80毫升)，此日期前最佳為202364
  • 呍呢嗱香芒熱情果雪糕，迷你杯(95毫升)，此日期前最佳為2023527日、2023620
  • 呍呢嗱焦糖杏仁脆皮，雪糕批(80毫升)，此日期前最佳為202356日、30日、31日及202361日、4日、26

Häagen-Dazs指，食品品質及安全為首要考量，旗下產品絕無使用任何「環氧乙烷」，就事件對顧客帶來疑慮致歉。

6款受影響雪糕。(Häagen-Dazs fb圖片)

6款受影響雪糕。(Häagen-Dazs fb圖片)

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