再多6款Häagen-Dazs雪糕品質有疑慮　已進行封存

食物安全中心日前表示，兩款法國進口的Häagen-Dazs雪糕可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，呼籲業界停止使用或出售受影響產品，同時展開回收。Häagen-Dazs今日公布，歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，有另一批次亦曾進口香港，涉及更多款口味，香港Häagen-Dazs已負起食品安全把關的責任，受影響產品未有在市場流通，並已進行封存。

6 款雪糕須封存

今次受影響的雪糕共有6款，包括：

呍呢嗱焦糖朱古力蛋糕雪糕，桶裝 (9.46 升 ) ，此日期前最佳為 2023 年 5 月 29 日

比利時朱古力士多啤梨雪糕，家庭裝 (420 毫升 ) ，此日期前最佳為 2023 年 6 月 15 日

呍呢嗱紅桑子雪糕，家庭裝 (420 毫升 ) ，此日期前最佳為 2023 年 5 月 26 日、雪糕批 (95 毫升 ) ，此日期前最佳為 2023 年 5 月 22 日

黑糖奶茶呍呢嗱雪糕，家庭裝 (420 毫升 ) ，此日期前最佳為 2023 年 6 月 1 日、迷你杯 (95 毫升 ) ，此日期前最佳為 2023 年 6 月 16 日、雪糕批 (80 毫升 ) ，此日期前最佳為 2023 年 6 月 4 日

呍呢嗱香芒熱情果雪糕，迷你杯 (95 毫升 ) ，此日期前最佳為 2023 年 5 月 27 日、 2023 年 6 月 20 日

呍呢嗱焦糖杏仁脆皮，雪糕批 (80 毫升 ) ，此日期前最佳為 2023 年 5 月 6 日、 30 日、 31 日及 2023 年 6 月 1 日、 4 日、 26 日

Häagen-Dazs指，食品品質及安全為首要考量，旗下產品絕無使用任何「環氧乙烷」，就事件對顧客帶來疑慮致歉。