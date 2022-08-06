再多6款Häagen-Dazs雪糕品質有疑慮　已進行封存

食物安全中心日前表示，兩款法國進口的Häagen-Dazs雪糕可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，呼籲業界停止使用或出售受影響產品，同時展開回收。Häagen-Dazs今日公布，歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，有另一批次亦曾進口香港，涉及更多款口味，香港Häagen-Dazs已負起食品安全把關的責任，受影響產品未有在市場流通，並已進行封存。
6款雪糕須封存
今次受影響的雪糕共有6款，包括：
- 呍呢嗱焦糖朱古力蛋糕雪糕，桶裝(9.46升)，此日期前最佳為2023年5月29日
- 比利時朱古力士多啤梨雪糕，家庭裝(420毫升)，此日期前最佳為2023年6月15日
- 呍呢嗱紅桑子雪糕，家庭裝(420毫升)，此日期前最佳為2023年5月26日、雪糕批(95毫升)，此日期前最佳為2023年5月22日
- 黑糖奶茶呍呢嗱雪糕，家庭裝(420毫升)，此日期前最佳為2023年6月1日、迷你杯(95毫升)，此日期前最佳為2023年6月16日、雪糕批(80毫升)，此日期前最佳為2023年6月4日
- 呍呢嗱香芒熱情果雪糕，迷你杯(95毫升)，此日期前最佳為2023年5月27日、2023年6月20日
- 呍呢嗱焦糖杏仁脆皮，雪糕批(80毫升)，此日期前最佳為2023年5月6日、30日、31日及2023年6月1日、4日、26日
Häagen-Dazs指，食品品質及安全為首要考量，旗下產品絕無使用任何「環氧乙烷」，就事件對顧客帶來疑慮致歉。