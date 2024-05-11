再多8內地城市港澳自由行 李家超：提振香港經濟發展

中央今日(11日)宣布由5月27日起進一步新增8個「個人遊」計劃城市，特區政府熱烈歡迎並衷心感謝中央政府進一步優化「個人遊」計劃，行政長官李家超說：「我感謝中央對香港的殷切關顧，全力支持香港實現由治及興。繼今年推出的多項挺港惠港措施，中央再度積極回應特區政府的建議，把『個人遊』計劃進一步擴展至八個城市，讓『個人遊』計劃的適用城市將增至59個，涵蓋全國所有省會城市，對提振香港旅遊業以至整體經濟發展、對促進內地與香港居民民心相通，意義重大。」

內地「個人遊」計劃即將覆蓋全國59個城市，而新增的8個城市皆為省會城市，人口合共超過 3,300 萬。旅發局會馬上在各個城市加強推廣工作，包括夥拍內地社交平台、旅遊業界、航空公司等，一同發放香港最新旅遊產品資訊和優惠，並聯同業界開拓和推廣香港多元化的深度體驗，以及各式各樣的大型盛事，吸引更多內地旅客來港體驗和探索。

香港旅遊發展局（旅發局）主席彭耀佳表示歡迎，指中央政府於三個月內兩度新增「個人遊」計劃的城市，充分反映中央對香港的全力支持和信心，形容是為香港旅遊業帶來一份禮物。

包括呼和浩特哈爾濱

內地開放多8個城市來港自由行，國務院今日(11日)批准，由本月27日起，山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市等8個城市，符合條件人員可申請往來港澳個人旅遊簽注，即日起可提交申請。

國家出入境管理局表示，個人旅遊簽注包括赴港澳3個月或一年的1次或2次簽注，每次最多逗留7天。