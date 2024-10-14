再有公院病人被插錯鼻胃喉 盧寵茂︰加強培訓實習醫生

公立醫院再次有病人被插錯鼻胃喉的醫療事故，醫務衞生局長盧寵茂表示，事故顯示是系統性問題，當局已指示醫院管理局盡快為實習醫生進行強化培訓，並會與兩間醫學院檢視臨床培訓，確保畢業生有能力執行實習醫生的職務。
公立醫院4個月內第二次發生插錯喉事件，東區醫院日前公布一名76歲男病人的鼻胃喉管，被錯誤放入支氣管，致藥物輸入肺部，事件疑因一名實習醫生對X光片解讀及判斷錯誤；伊利沙伯今年6月曾發生一宗插錯喉事故，一名61歲男病人置換新的鼻胃喉，兩日後始被揭發喉管誤插入支氣管內，事件同涉實習醫生。盧寵茂昨出席活動後會見傳媒時說，當局關注醫療事故，對受影響病人感到難過和抱歉。
盧寵茂認為，要從三方面加強對實習醫生的支援︰首先醫管局最快會於本月內進行培訓，強化實習醫生處理臨床步驟的能力，特別是置放鼻胃喉，以改善服務質素。其次是加強對實習醫生在工作上的支援，鼓勵他們遇到問題時要提出，高級醫生要給予他們多些支援。再者當局會與兩間醫學院檢視臨床培訓教學中，有關常見醫療步驟的培訓是否足夠，以確保畢業生具備足夠的臨床能力，適合執行作為臨時註冊實習醫生的職務，能夠處理打針、靜脈注射，置放鼻胃喉等程序。
對有建議指改由較高級的醫生進行置放鼻胃喉程序，盧寵茂表示，這類常見的臨床步驟若也要由高級醫生負責，只會拖垮整個醫療系統，解決問題要從根源着手，強化醫學院的臨床培訓。
談及兒童醫院一名3個月大女嬰正等候心臟移植，盧寵茂表示，當局已去信國家衛生健康委員會尋求協助。他又說，當局已向國家衛健委和國務院港澳事務辦公室提出請求，期望把向國家緊急求助的機制恆常化，對方非常支持。