再有公院病人被插錯鼻胃喉 盧寵茂︰加強培訓實習醫生

公立醫院再次有病人被插錯鼻胃喉的醫療事故，醫務衞生局長盧寵茂表示，事故顯示是系統性問題，當局已指示醫院管理局盡快為實習醫生進行強化培訓，並會與兩間醫學院檢視臨床培訓，確保畢業生有能力執行實習醫生的職務。

公立醫院4個月內第二次發生插錯喉事件，東區醫院日前公布一名76歲男病人的鼻胃喉管，被錯誤放入支氣管，致藥物輸入肺部，事件疑因一名實習醫生對X光片解讀及判斷錯誤；伊利沙伯今年6月曾發生一宗插錯喉事故，一名61歲男病人置換新的鼻胃喉，兩日後始被揭發喉管誤插入支氣管內，事件同涉實習醫生。盧寵茂昨出席活動後會見傳媒時說，當局關注醫療事故，對受影響病人感到難過和抱歉。