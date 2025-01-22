再有大學生受騙失180萬 誤墮假冒官員案分批匯款

本港再有大學生墮入電騙陷阱，損失逾180萬元。據了解，一名22歲內地港大女生去年接到自稱入境處職員的詐騙電話，指她涉及內地一宗案件而要接受資產審查，她其後按指示分批存入180萬元到指定戶口，直至對方失去聯絡才發覺受騙。特首李家超關注仍有很多人被詐騙，警方已與大學合作宣傳防騙訊息。
消息指，一名22歲內地港大女生昨早報案稱，去年12月接獲自稱是入境處職員的騙徒電話，聲稱她涉及一宗發生在廣西南寧的案件，需要檢查她的資產。她不虞有詐按騙徒指示，合共6次把約180萬元保證金轉帳到騙徒指定的本地轉數快戶口，待至與騙徒失去聯絡始驚覺受騙。
李家超：無論怎打擊全球都仍在面對
李家超昨出席行政會議前表示，非常關注仍有很多人包括大學生被詐騙，政府在防騙方面的宣傳多年來不斷加強，警方和各大學亦有加強合作，包括共同製作宣傳短片和舉辦講座、研討會等，以不同途徑發放防騙資訊。不過他坦言，由於電話騙案的跨境性、機會成本低，無論怎樣打擊全球都仍在面對和努力打擊，呼籲市民不要認為不會成為受害人。
教育局長蔡若蓮昨在一個午宴指，詐騙手法層出不窮，留意到不同院校現時都有各種方法幫助學生防騙，呼籲學生要提高警覺、要有保護自己的意識，如有懷疑一定要求證，「以為自己安全嗰時就最危險」，直言詐騙無分國界，「咩人都會出手」，但未聞政府有意把防騙問卷與簽證掛鈎。
立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬在一個電台節目分析，內地生大多透過中介申請來港，由於升學資訊、選科等都由中介代勞，當接觸到詐騙資訊時沒有中介處理，因此自己沒有思考過，又稱要改變部分同學不看學校電郵的習慣。