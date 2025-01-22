再有大學生受騙失180萬 誤墮假冒官員案分批匯款

本港再有大學生墮入電騙陷阱，損失逾180萬元。據了解，一名22歲內地港大女生去年接到自稱入境處職員的詐騙電話，指她涉及內地一宗案件而要接受資產審查，她其後按指示分批存入180萬元到指定戶口，直至對方失去聯絡才發覺受騙。特首李家超關注仍有很多人被詐騙，警方已與大學合作宣傳防騙訊息。

消息指，一名22歲內地港大女生昨早報案稱，去年12月接獲自稱是入境處職員的騙徒電話，聲稱她涉及一宗發生在廣西南寧的案件，需要檢查她的資產。她不虞有詐按騙徒指示，合共6次把約180萬元保證金轉帳到騙徒指定的本地轉數快戶口，待至與騙徒失去聯絡始驚覺受騙。