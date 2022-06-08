再有學校同班爆疫 快測陽性先覆檢後公布

港府承認快速測試陽性結果近4個月後，即日起收緊安排，患者核酸覆檢須取得陽性結果，才會列作確診個案及公布，新安排下昨錄得239宗新增個案。日前確診數字重上500宗水平，特首林鄭月娥形容未能看透疫情發展，決定現行社交距離和入境措施最少維持至本月30日。另外，北角蘇浙小學國際部同班有多名師生確診，該班要暫時停課。

衛生防護中心日前表示，最近快測呈報覆檢後「陽轉陰」比例介乎15%至25%，形容超出可接受範圍，即日起所有快測陽性患者要先在核酸覆檢取得陽性結果，個案才會納入當日確診數字。當局昨按新機制，公布有258宗快測陽性呈報個案覆檢後同樣呈陽性，部分已列入日前公布的數字。

根據累計快測陽性個案總數計算，本港昨多8宗個案，其中7宗為海外輸入，另昨新增231宗核酸確診，即共計239宗新個案。

林鄭：剔除快測影響社會看法

快測陽性患者今年2月底開始，毋須取得核酸陽性結果亦會獲承認確診，當時患者如核酸覆檢呈陰性，衛生防護中心就會剔除該等個案。林鄭月娥昨指，近日快測假陽性比率相當高，有時更高達三成，惟最近整體個案少，每日公布剔除數十宗個案影響社會看法、數字上出現混亂，形容做法不理想，故昨起作出有關決定。

就快測覆檢會否造成數據滯後，衛生防護中心傳染病處主任張竹君不覺得會「滯後好多」，形容個案呈報翌日便有承辦商上門收集樣本，第三或四日便會有報告，並指出社區流動檢測站等的核酸採樣也非即日有結果。

學校呈報72宗師生確診

當局昨接獲62間學校呈報72宗師生確診，蘇浙小學國際部P5R班有5名學生和2名教職員確診，該班要暫停面授課一周。本港再多4宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案，包括居粉嶺欣盛苑欣悅閣的保良局馬錦明中學15歲女學生及其家人，以及日前香港基督教服務處時代幼兒學校確診學生的兩名家人。中環蘭桂坊Shuffle酒吧多12人確診，砵甸乍街LINQ酒吧則沒有新個案。昨本港另有52宗輸入個案，包括3宗已完成檢疫及進入社區、相信是復陽的個案。

社交距離措施本月不再放寬

本月首6日單日確診增至400至500宗，林鄭月娥表示難言疫情有上升趨勢甚至出現第六波，但情況需要關注。她形容，現時未能看透疫情發展，明言任內不會再放寬社交距離措施和各項入境限制。不過，現有措施每次最多只能延長14日，下一個周期會在本月29日屆滿，林鄭月娥稱會指示食物及衛生局與候任特首辦商討，是否同意屆時再延長有關措施14日。她又說，當局將檢視是否要加強學校和食肆等高危群組的檢測要求。