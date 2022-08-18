再有安老院全院撤離 長者確診數趨增籲打針

香港仔一間有5層的安老院，近日有9名院友和員工確診新冠肺炎，由於確診者遍布多個樓層，全院88名院友需要撤離檢疫。醫管局關注近數周新增入院和留醫的社區長者數目趨增，再次呼籲他們盡快完成接種3劑新冠疫苗，並提醒癌症患者或正接受化療的病人，更應打針以對抗新冠病毒。

本港昨增5,757宗確診，包括194宗輸入個案，當中近兩成屬持「黃碼」的旅客。多3間安老和1間殘疾院舍呈報個案，其中香港仔翡翠長者之家1、2、4和5樓共7名院友和2名職員先後確診。當局指，一名負責派藥和個人護理、已打齊4針的登記護士上周六(13日)接受強制檢測，周日(14日)證實確診，翌日一名負責照顧和餵食等的護理員亦確診。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，兩名染疫職員分別工作的4個樓層均有個案，但兩人沒有共膳和特別接觸。他又稱，院友一般不會跨樓層活動，他們雖居於獨立房間，但房與房之間只以「唔到頂」的隔板間開，評估後認為其他院友均有感染風險，遂安排全院撤離。

多4宗死亡個案

醫管局昨公布4宗死亡個案，介乎52至96歲的死者均有長期病患或癌症。醫管局總行政經理劉家獻指，近日新增入院患者數目持續上升，昨日更有六成為60歲或以上病人，而留醫患者更有八成滿60歲；昨65名病人嚴重或危殆當中，82%為60歲或以上人士。他透露，確診長者一般要留院7至8日，若未打齊針平均住院日數就更長。

促癌症病患更應接種疫苗

當局指，目前確診長者大多居於社區，呼籲染疫長者要盡快向衛生署呈報和求醫，並要完成接種3劑疫苗。歐家榮稱，最新60至69歲、70至79歲和80歲或以上人士的3針接種率，分別為70%、64%和44%，形容未如理想。

劉家獻指，據其了解獲豁免打針的市民不多，又稱患癌症或要接受化療並非豁免打針的理由，相反他們才是最需要的一群，因打針有助增強抵抗力對抗新冠病毒，呼籲他們不應再抱有該種迷思。

前日醫管局共向約1,100名病人處方新冠口服藥，劉家獻提醒病人務必要服食整個療程的藥物。另外，中心昨接獲學校呈報74宗個案，有4間學校的個別班級要停課一周。