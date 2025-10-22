再有自提點塞爆 龍門居街坊過百包裹「尋寶」：拼命10分鐘終搵到

屯門龍門居地下一間自提點外堆滿數以百計、來自拼多多的綠色包裹，形成一片「綠色海洋」，大批街坊下班後在自提點外自行「尋寶」，場面混亂。（龍門居消息交流FB)

近年內地電商平台於香港推出一件包郵，掀起網購熱潮，惟自提點人手容量有限，多區如坑口南豐廣場的自提點貨物「堆積如山」，街坊需排隊4小時取件。近日屯門龍門居地下一間自提點出現災情，有網民周一（20日）在社交平台上傳相片，可見當晚行人路堆滿數以百計、來自拼多多的綠色包裹，形成一片「綠色海洋」，大批街坊下班後在自提點外自行「尋寶」，場面混亂。據知當日下午自提點僅有一名店員負責找貨。

樓主表示︰「拼命10分鐘，終於俾我搵到自己件貨。」另有在場網民亦表示：「我都不停咁搵啦。」，亦擔心「有人趁機偷野」，「咁樣擺，畀人順手牽羊都唔知入邊個數。」