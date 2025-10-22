再有自提點塞爆 龍門居街坊過百包裹「尋寶」：拼命10分鐘終搵到

近年內地電商平台於香港推出一件包郵，掀起網購熱潮，惟自提點人手容量有限，多區如坑口南豐廣場的自提點貨物「堆積如山」，街坊需排隊4小時取件。近日屯門龍門居地下一間自提點出現災情，有網民周一（20日）在社交平台上傳相片，可見當晚行人路堆滿數以百計、來自拼多多的綠色包裹，形成一片「綠色海洋」，大批街坊下班後在自提點外自行「尋寶」，場面混亂。據知當日下午自提點僅有一名店員負責找貨。
樓主表示︰「拼命10分鐘，終於俾我搵到自己件貨。」另有在場網民亦表示：「我都不停咁搵啦。」，亦擔心「有人趁機偷野」，「咁樣擺，畀人順手牽羊都唔知入邊個數。」
街坊下班後「自助式尋寶」
由於有關道路屬屋苑公共地方，現場屋苑管理處亦有介入「沒收」貨件，樓主指出：「一路搵緊貨，管理處一路收，店舖職員大叫喺度搵唔到貨就去管理處啦，管理處一日嚟三次呀......」
不少網民懷疑自提點將貨物散倒在街上任客「尋寶」，可能與早前該自提點貨物，被屋苑管理處扣押須付費贖回有關：「（自提點）店主識玩！擺管理處上枱，畀群眾壓力管理處......」、「其實即係管理處幫埋手派貨，店主係大贏家。」
傳與貨件遭屋苑扣押須付費贖回有關
翻查資料，無綫電視節目《東張西望》早前報道，本月初有快遞員送貨期間將大量貨件暫放於屋苑附近空地，疑遭屋苑管理員以阻礙通道為由扣起貨物，並需支付1,000元「贖金」。而翌日晚上，再有快遞員在鄰近屋苑送貨期間遇到阻撓，一名自稱業主的男子不斷舉起手指叫囂，「我𠵱家要即刻趕你走！我就玩大佢！」