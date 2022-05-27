再有至少3書商被拒參加書展　貿發局：不評論

《港區國安法》生效後的第二屆書展，將於今年7月20至26日舉行。去年有在書展出售記錄元朗721事件等書籍的「山道文化」，早前被拒參展。《商台》報道指，發現今年再有其他書商被拒參展，並未獲主辦機構貿發局交代原因。

《商台》報道指，被拒參展的為書商「有種文化」，去年有兩本書籍被投訴涉嫌違反《港區國安法》。其負責人Daniel表示，他們早在今年初申請參展，一直同貿發局有文件往來，已獲通知參與攤位簡介會。惟至本月獲告知，因為「突發原因」，攤位選擇需要延期，其後更終止他們的參展申請，但並無交代原因：「講電話講了不是太短時間，(我們)主要強調，你告訴我們原因是甚麼，我們去避免，他們都是不回答。」至於另一間被拒絕參展的，包括在2018年底成立的「蜂鳥出版」。

次文化堂：社會氣氛變至作者出書意欲減

另外，《商台》引述「次文化堂」社長彭志銘表示，早在去年書展結束後，已決定不參與今屆書展。他解釋，以往高峰時期，書展期間他們有20至30多本出版，但近年社會環境轉變，不少作者出書意欲減，到去年「次文化堂」只出版了3本書。報道續指，彭志銘對出版業萎縮感到可惜，說難言將來會否再參展。他又表示，近年移民潮下，本地銷量下跌，海外訂書量雖然有增加，但未能補回跌幅。對於有書展被拒參展，彭志銘稱參展30多年未曾聽聞，認為書展以往是出版自由及言論自由的載體，貿發局有必要主動解釋背後準則，讓業內人士參考。

貿發局：不回應個別事件

貿發局回應傳媒查詢指，拒絕上述出版社參展的理據，是否基於《港區國安法》，去年及今年有多少參展商被拒絕申請，涉及哪些原因。貿發局回覆指，不回應個別事件，表示任何活動籌備期間，一般都會有一些參展申請不被接納，今屆書展詳情會稍後再公佈，現在無其他補充。 根據香港書展網頁中所提及的《展覽會規則》，主辦機構有唯一及絕對酌情權，決定是否接納參展商的參展申請，毋須給予任何理由。