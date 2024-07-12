再有香港人登日本富士山遇意外　獲山友解畫指準備充足

日本富士山的登山季節在近期才開始，不過繼早前有香港遊客不幸遇難後，在另一邊的靜岡縣開放登山僅數日，已錄得3人死亡，已比去年夏天死亡數字為高。而就在日本媒體進行採訪期間，一名香港遊客被拍到因為低溫症被送往山小屋治療，對於網民的揣測，有幫忙救助的香港山友解釋指，涉事的登山港人其實已做好充分的準備，只是近日富士山的天氣惡劣。 早前一名香港遊客在山梨縣方面登山後，因感到不適並在當地死亡的事件後。靜岡縣的登山路線在周三（10日）開放，但僅僅2日已錄得3人死亡的事故，超越去年夏天2人死亡數字。而日本媒體也關心在設立登記制度後，對登山的安全有沒有影響。日本電視台及靜岡SBS電視台都分別派採訪隊登上富士山，就在周三（10日）拍攝到在富士宮口九合目的山小屋，一名香港登山者因為出現低溫症而需要其他人攙扶進入小屋。

山友指主因是天氣急劇轉變 網上有不少人就質疑有關的香港遊客是否攀山的準備不足，不過一位有份協助傷者的香港山友在今早（12日）回應了事件。山友表示，他們團隊較早時間抵達山小屋，而之後被攙扶者的兩位朋友約45分鐘後抵達，而他們同樣出現低溫的情況，並向山友指仍有兩名朋友在山路上，於是他們出外協助將山路的二人帶回，當中有一人更出現抽筋。據山友指，當中富士山的位置風速達每秒30米，還有微雨。山友表示他們大約在離山小屋150米處發現二人，當中一人清醒等候救援，另一人有少許意識但不能走動，於是他再返回小屋尋找協助。他們之後先將有意識一人帶回，之後再將未能走動的登山者救回。 山友表示，在了解4人的情況後，知道他們是裝備非常充足的登山者，而且其中一人有豐富的富士山登山經驗，並了解到他們是事前做了充足登山計劃的健壯青年。他指，出現突變主要是因為當日的下午富士山上的天氣急劇變壞，風速達每秒28米以上，根據蒲氏風力級數，有關風力已達暴風級別。加上還有微雨，在長期暴露於風雨下，會令人產生低溫症及加速體力流失。所以山友認為，遇事的團隊只是不幸遇上難以預測的情況，而他們也做了最佳選擇讓隊友們可以一同獲救。