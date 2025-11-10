再有2宗投訴不滿醫委會駁回決定 涉錯誤用藥及醫療報告內容不一

繼早前雙非子腦癱案醫委會拖延十幾年一度決定終止聆訊引起社會廣泛關注後，再有兩宗投訴不滿醫委會調查安排。其中一宗事發於2021年，病人在監察麻醉下接受腸胃鏡檢查期間腦缺氧，終成植物人；家屬發現兩份麻醉紀錄內容有出入而向醫委會投訴，後因醫委會未有回應疑點就結束對涉事醫生調查感不滿。另一宗個案則涉及一名腎衰竭病人於2016年獲處方藥物後死亡，惟經研訊後醫生僅停牌3個月，家屬質疑醫委會未有澄清醫生犯錯原因且量刑欠缺客觀準則。

社區組織協會昨日公開兩宗醫療投訴遭駁回個案。病人陳淑偉2021年因胃痛、下腹痛、大便習慣改變到九龍一所內視鏡中心求診，被建議進行在監察麻醉下的食道、胃及十二指腸內視鏡及大腸鏡檢查，在檢查期間腦部缺氧，昏迷至今。其胞姐先後兩次向中心申請麻醉紀錄，竟發現前後兩份紀錄在術中血壓、血氧飽和度及呼吸頻率等數據上出現矛盾，於是向醫委會投訴。醫委會及後覆信，指總結獨立專家的四項意見，終結對兩位醫生的紀律行動。

家屬質疑專家報告未有分析兩份麻醉紀錄的矛盾，但醫委會至今未作任何回應。社區組織幹事彭鴻昌指出，在兩份紀錄中，一份顯示病人血壓在危急時曾一度回升，另一份則顯示其血壓在同一時間插水式下跌；質疑醫生有否於麻醉過程中在病人身旁監察；並批評醫委會在明確知道存在兩個麻醉紀錄版本的情況下，依然選擇忽視及迴避重大疑點，所引述的專家意見亦對此隻字不提，令人質疑醫委會的調查草率。