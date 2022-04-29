再次爆疫｜4員工及家屬染疫 廣州白雲機場停內陸航班

廣州上一波疫情發生未滿一個月，截至周二才連續11天「社會面清零」，未料周三又再發現新感染個案，截至昨中午新增3宗確診和1宗無症狀感染，均為白雲機場工作人員及家屬，並有11宗初步陽性個案。白雲機場昨一度管控，取消逾千班內陸航班，晚上再有媒體引述白雲機場方面指，今起一連兩天取消所有內陸客運航班。

白雲機場隔日為員工進行例行核酸檢測，在周三例行檢測中發現3名員工呈陽性，其後再發現一名感染者家屬中招。白雲機場連夜展開全體員工核酸檢測，又為了大規模消毒環境而自昨清晨起取消所有內陸航班，至下午約2時半才逐步恢復，且據報將取消今日及明日所有內陸航班，國際及貨運航班不受影響。白雲、花都、越秀、天河、黃埔、番禺等行政區則自昨起陸續展開全區強檢，防疫部門同時迅速在患者所住區域劃設封控區、管控區及防範區，管制風險人群。

上海實際新增個案低於1萬宗

上海方面，前日新增1,292宗確診、9,330宗無症狀感染、47宗死亡，佔內地整體本土感染個案約94%。內地傳媒指出，扣除858宗由無症狀轉為確診的個案，上海前日實際新增9,764宗感染，是自本月4日以來新增數字首次低於1萬，且自上周五起，上海新增感染個案已連續6天下降。仍在上海指導防疫工作的國務院副總理孫春蘭強調，堅持動態清零，在行動快、管理嚴、措施實上再加力、下功夫，一鼓作氣奮力打贏疫情防控攻堅戰。深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心、深圳市第三人民醫院院長盧洪洲則認為，上海新增感染數字持續下降，可視為今波疫情轉捩點已到來。

北京增至194人染疫 主要經聚餐傳播

至於北京疫情，前日新增48宗確診、2宗無症狀感染，而截至昨午3時累計194人染疫，涉及12個行政區，當中朝陽區佔最多，有94宗。北京市疾控中心表示，分析171宗已明瞭感染途徑和傳播關係的個案發現，近一半與聚餐有關，主要涉及房山區及朝陽區各一間食肆，要求所有管控區、防範區和臨時管控區仍在營業的食肆，應暫停堂食。

另外，台灣昨新增本土確診個案破萬，達11,353宗，並增加2宗死亡個案。各縣市之中，新北市佔最多，達4,552宗，其次是台北2,424宗、桃園1,481宗、台中621宗、基隆504宗等。