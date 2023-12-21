冒充銀行電話提供低息貸款騙逾百萬元 警方拘一男七女 (林俊源攝)

警方今日(21日)表示，早前展開「戎騎」行動，拘捕包括犯罪集團主腦在內，共1男7女(29至51歲)，他們涉經營無牌財務中介，並假扮銀行誘騙市民貸款，並用不同藉口索取高昂手續費等，並在取款後便不知所終。警方以「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪拘捕他們。 被捕1男7女，包括集團主腦，分別報稱保險經紀、文員、銷售員等。集團分工清晰，有銷售員、前台接待、文員、帶受害人購買大量禮品卡的「外賣仔」，以及用禮品卡大量購買乾貨、海味等再高價帶返內地銷售的「跑腿」。

成功貸款 收取中介費 警方於今年9月接報，指接到有人冒充銀行職員電話，稱提供低息貸款。當受害人表示有興趣後，會被反指其信貸評分低，轉介他至尖沙咀一間名為「格林集團」的財務中介公司。受害人上到公司時，騙徒聲稱為受害人申請二線貸款，成功貸款後，收取貸款額三成以上「中介費」。 另外，騙徒亦帶受害人去不同連鎖店，購買大量禮品卡及現金券。受害人「碌爆」信用卡後，騙徒稱會以貨值的七至八成價格購回兌現現金。然而，騙徒取得款項及貨物後後便不知所終，該宗案件受害人最終損失超過70萬港元。油尖警區刑事部總督察謝子峰表示，集團運作約兩年，案件目前涉及至少12名受害人，損失超過160萬元。他又指，警方經財富調查，該詐騙集團在2021年2月至2023年11月期間，超過144人入帳至該公司及職員的銀行戶口，涉款逾700萬港元，相信他們也是受害人。