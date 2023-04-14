冒廉電騙案｜女子來港開戶串謀洗黑錢罪成判囚5個月

廉政公署早前接獲投訴，懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員，調查後揭發一名女子應朋友要求來港開立銀行戶口。騙徒其後向電騙案受害人聲稱戶口為廉署人員所有，要求對方存入款項。女子今日(14日)在九龍城裁判法院承認串謀「洗黑錢」，判囚5個月。

39歲被告胡慶珠，承認一項串謀處理已知道或有合理理由相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。署理主任裁判官黃雅茵判刑時表示，被告所犯罪行性質嚴重，涉及跨境因素及向銀行作出虛假陳述，為保障香港國際金融中心地位，須判處阻嚇性刑罰。她以監禁9個月為量刑起點，考慮到被告認罪及其病情等求情因素，將刑期扣減至5個月。