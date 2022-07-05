冒校職員代訂佛跳牆騙案 至少15宗共失131萬元

有騙徒冒充為學校職員，向餐廳訂購昂貴食品，騙取高額金錢，使餐廳損失慘重。警方表示，今年5月至7月，接獲至少15宗有關假冒學校職員代訂昂貴食品的騙案，而當中單一案件最高損失金額高達30多萬元。而單在過去一周已發生7宗類似騙案，警方形容情況令人憂慮。

警方表示，騙徒首先會主動聯絡食店，訛稱需要訂購大量食物，以降低食店的警戒心，之後要求食店向指定供應商代為訂購「佛跳牆」，食店不想失去原有訂單，所以答應幫忙。其後騙徒會使用空頭或無效支票，經由銀行入票機存入食店戶口，藉此營造已轉帳的假象，食店只留意到「戶口賬面結餘」顯示增加金額，沒有察覺反映實際存款的「可用結餘」並無改變。因此，食店便安心致電假供應商以訂購食物，並經找換店將款項匯到假供應商提供的內地個人銀行賬戶。直至食店得知「彈票」或轉帳無效後始知受騙。

警方 呼籲 市民注意以下 4 點：