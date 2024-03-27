冒藝人曹永廉撤器官捐贈　20歲港大生囚8周准保釋候上訴

一名現年20歲（案發時19歲）的港大學生被控在去年盜用藝人曹永廉資料，取消器官捐贈登記，他早前承認「刑事毁壞」一台屬於衛生署的中央器官捐贈登記名冊系統的電腦，今日(27日)早上在東區裁判法院被判監8星期，裁判官認為沒上訴理據，但仍批准被告以2萬元保釋。
要面對校方紀律聆訊
被告王子誠在香港大學修讀社會科學學士，辯方求情時指被告品學兼優，犯案是因少不更事及貪玩，「一失足成千古恨」，強調被告行為並非針對個人，亦並非針對政府及有所不滿。辯方又指，被告在還押期間喪失14天自由，期間不能進行學系考試，被告會因定罪將接受大學校方紀律聆訊，可能影響畢業及升學機會。
案情指，政府去年5月表示考慮恆常化香港和內地器官移植互助機制後，器官捐贈名冊取消登記數字急升；被告看到新聞後，在家登入「中央器官捐贈登記名冊」網站，曾嘗試輸入立法會議員何君堯、前行政長官林鄭月娥的個人資料，但未有正式提交申請。他其後再輸入藝人「曹永廉」的姓名、身分證號碼、地址和聯絡電話，申請取消登記器官捐贈。被告在警誡下承認從「起底網」取得曹永廉資料，因貪玩好奇為對方取消登記。
裁判官崔美霞指案情嚴重，損害公眾利益，雖然辯方指被告並非對政府表達不滿，但即使因一時貪玩，卻影響社會最需要幫助、患嚴重疾病而等候器官捐贈的人。捐贈名冊是器官捐贈重要一環，不容許破壞，被告更是重複犯案，沒有緩刑的基礎，因此判囚8星期。
案件編號：ESCC2633/2023