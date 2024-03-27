冒藝人曹永廉撤器官捐贈　20歲港大生囚8周准保釋候上訴

一名現年20歲（案發時19歲）的港大學生被控在去年盜用藝人曹永廉資料，取消器官捐贈登記，他早前承認「刑事毁壞」一台屬於衛生署的中央器官捐贈登記名冊系統的電腦，今日(27日)早上在東區裁判法院被判監8星期，裁判官認為沒上訴理據，但仍批准被告以2萬元保釋。

要面對校方紀律聆訊

被告王子誠在香港大學修讀社會科學學士，辯方求情時指被告品學兼優，犯案是因少不更事及貪玩，「一失足成千古恨」，強調被告行為並非針對個人，亦並非針對政府及有所不滿。辯方又指，被告在還押期間喪失14天自由，期間不能進行學系考試，被告會因定罪將接受大學校方紀律聆訊，可能影響畢業及升學機會。