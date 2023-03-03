冒認電訊集團會員平台盜資料 警破兩詐騙集團拘13人涉140萬

詐騙集團冒認本港大型電訊集團會員平台，訛稱會員積分將到期，並附上連結，騙取市民信用卡資料和一次過密碼再購物。警方日前採取打擊電話騙案及釣魚式欺詐訊息的行動，瓦解2個本地詐騙集團，拘捕13人，涉及41宗騙案，總損失金額超過140萬元。

警方在去年12月發現有詐騙集團偽冒一個電訊集團的會員平台，向市民發出釣魚短訊，訛稱客戶積分即將到期等，誘使對方點擊與官網相似的網站連結，藉此騙取市民信用卡資料及一次性密碼，之後非法獲取的信用卡資料捆綁至手機的電子錢包，偽冒受害人購物，再售圖利。

香港電訊旗下會員平台The Club早前提醒市民，發現有不法之徒冒充The Club向客戶發出偽冒短訊(SMS)，企圖透過短訊誤導客戶點擊偽冒網站之連結並做交易，如要求客戶輸入個人、信用卡或敏感資料等，包括訛稱積分到期，帳戶因違規被暫停，帳戶因不當獲取積分行為或安全檢測異常而被限制，要求市民按入騙徒所提供的連結。該公司提醒市民留意官方網址串法；The Club發出的純文字短訊(SMS)不會提供連結；通訊內容均不會要求客戶提供密碼或信用卡等敏感的個人資料等。

東九龍總區科技罪案組高級督察劉震宇昨指，經調查及深入分析，於周三展開行動，拘捕8名男女(22至52歲)，包括集團主腦及骨幹成員，涉35宗騙案，涉款約67萬元，檢獲涉案名貴衣服及電子產品。他形容涉案詐騙集團有組織及分工明細，發放大量釣魚訊息，騙取市民訊息後，再安排俗稱「車手」同黨四出購買屬易轉手的貨物，如金飾和智能電話，而車手每次獲500元報酬。警方相信已瓦解一個自去年12月至上月活躍於本地的詐騙集團。

