冒險樂園夾公仔機「大減價」　一局收5幣疑仍違牌照　民政總署證曾接投訴交警方跟進

【3月14日更新】新增民政事務總署回覆 夾公仔機近年開到成行成市，是不少市民消閒的好去處。近日，冒險樂園分店的夾公仔機「大減價」，每局由以往高達15個代幣，大減至每局5個代幣，吸引不少市民「幫襯」，亦有網民在社交平台分享「戰績」。在「大減價」背後，身兼執業律師的立法會議員江玉歡關注，「有獎娛樂遊戲牌照」列明夾公仔機這類有機會中獎的局數，每次上限只可收取5元，而冒險樂園一個代幣價值已經高於1港元，換言之一局亦超出5元上限，有違反牌照條件之嫌。民政事務總署回覆《am730》指，根據牌照條件，任何人士就遊戲的任何一個中獎機會而付出的款項不得超過5元；而轄下的牌照事務處去年曾接獲1宗，有關冒險樂園涉嫌違反「有獎娛樂遊戲牌照」的投訴，已轉交警方跟進，以調查是否有違法行為。 記者：陳芷晴 冒險樂園以往不同的「景品機」，包括夾公仔機、推水晶機等，收費一般比較昂貴，通常由8元至15元不等。今次「大減價」吸引不少玩家挑戰，有網民對今次減價感到興奮，形容是「開心大放送」，在「半價」之下夾到多隻心水公仔，但亦有網民指「景品機改5幣一局變晒『摸摸爪』(意指難以夾起公仔)」。 ▼網民收穫▼

網民對大減價感到興奮之餘，亦有人「理性討論」，指出經營有獎娛樂遊戲的場所，需根據《公眾娛樂場所條例》發牌，當中列明「任何人士就任何一個中獎機會而付出的款項不得超過$5。」有網民直指冒險樂園，近日是因為《條例》所限而減價。《am730》記者本周三(12日)向冒險樂園查詢，惟事隔數日仍未獲得回覆。 江玉歡關注或不符牌照條件 一直關注夾公仔場所經營手法的江玉歡向《am730》表示，公眾娛樂場所為了確保無賭博成份，需要遵守一系列條件，以取得「有獎娛樂遊戲牌照」，牌照條件包括「任何人士就任何一個中獎機會而付出的款項不得超過$5」。翻查冒險樂園的代幣售價，列明每個代幣正價為2元，意味即使「景品機」減價至5個代幣一局，仍超出5元的法例上限。江玉歡坦言，「有機會唔符合條件，講明不得超過5『港元』，(冒險樂園)要自己處理」。

夾公仔機台主不擔心少了生意 在西九龍中心和尖沙咀租了4台夾公仔機的「lucky claw couple」，其負責人向《am730》分析指，冒險樂園和他們經營的「台式機」定位不同，除了玩法不一樣之外，「景品」款式亦截然不同。他舉例近期最流行的莫過於Chiikawa、Labubu、Jellycat等，但連鎖室內遊樂場並沒有引入後兩者的「景品」。對於今次冒險樂園「大減價」，他和其他機主都不擔心，不會因此特別調整夾公仔機的玩法。雖則夾公仔機現時遍布不同角落，「lucky claw couple」負責人認為市場並未飽和，他對於經營仍然充滿信心。 民政總署：任何一個中獎機會付出的款項不得超過5元 民政事務總署回覆《am730》查詢指，根據《賭博條例》，任何人士擬組織或經營有博彩成分的有獎娛樂遊戲，必須領有「有獎娛樂遊戲牌照」，否則有關活動或屬非法賭博。署方轄下的牌照事務處負責於事前審核有關牌照申請及訂定牌照條件，並就合資格的申請簽發牌照。署方重申根據「有獎娛樂遊戲牌照」的條件，任何人士就遊戲的任何一個中獎機會而付出的款項不得超過5元。牌照處在去年曾接獲1宗有關冒險樂園的有獎娛樂遊戲，涉嫌違反牌照條件的投訴。該宗投訴已轉交警務處跟進，以調查是否有違法行為。 ▼網民評論▼