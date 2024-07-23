冠忠子公司與億航簽合作協定 購30無人載人機 擬港澳營運

近日在本港發展低空經濟成為熱話，行政長官李家超早前亦指本港有發展低空經濟的空間。城市空中交通科技企業億航智慧宣布，與冠忠巴士旗下的冠忠智慧出行簽訂採購和運營合作協定，後者計劃向億航智慧採購總計30架EH216-S無人駕駛載人航空器，冀合作促進在香港、澳門、湖北省襄陽市及十堰市的推廣與運營。雙方將攜手推動在香港舉辦EH216-S的飛行活動，率先在香港打造無人駕駛eVTOL城市空中交通運行範本。中大工程學院副院長、立法會議員黃錦輝認為這對推動低空經濟發展是一個好開始。

冠忠巴士集團中國業務總監鄭敬凱指，期待EH216-S將在空中觀光、空中交通等領域發揮重要作用，為港澳地區帶來全新的應用場景；同時將為EH216-S的全面商業化做好準備，確保以最高安全標準推出空中交通服務。

億航智能首席運營官王釗說，相信雙方合作將有力推動EH216-S在港澳地區的應用與運營，為旅遊觀光、空中交通發展注入新的活力，推動低空經濟行業創新與發展。

黃錦輝：須解決航道及網絡等問題

中大工程學院副院長、立法會議員黃錦輝向本報表示，樂見兩間私人市場上的公司合作，認為對推動低空經濟發展是一個好開始。惟他指，當中需要考慮的問題不少，包括跨境、航道、網絡，以及安全問題等。他舉例，在航道方面，應該如何設計無人機的航道；如無人機要載人，亦要考慮安全問題。此外，由於無人機需要使用網絡，在行駛過程中亦要確保訊號的穩定。