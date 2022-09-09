冧天秤地盤 10人已錄口供 發展局暫停精進建築投標至明年底

警方東九龍總區重案組人員昨聯同政府化驗所及勞工處等到意外現場搜證和調查。東九龍總區刑事總部警司黃奕隆表示，地盤面積大，環境複雜，暫時未能總結事故起因，警方會以天秤物料、設計、操作和經營流程作為主要調查方向，亦會調查是否有人涉嫌疏忽，以及刑事責任等，希望查找真相，協助死因庭跟進事件，但現階段未發現有可疑。他又透露，警方已向10多名相關人士錄取口供，但未有透露其身份，僅指目前未有人被捕。

秀茂坪安達臣道房協地盤前日發生工業意外，造成3死6傷，截至昨日仍有兩人留院。行政長官李家超昨早稱對事件感到難過，勞工處和警方會調查意外原因，並會確保家屬獲應有賠償。警方昨聯同政府化驗所及勞工處等到現場搜證和調查，指會以天秤設計和用料等作主要調查方向，暫未有作任何拘捕行動。發展局則暫停涉事總承建商精進建築投標所有工務工程至2023年底。

死者叔叔質疑涉人為疏忽

3名死者家屬昨分別到地盤路祭。而任職工程師助理的死者家屬，在工聯會立法會議員鄧家彪陪同下與承建商會面。死者的叔叔質疑事件中有人為疏忽，而政府亦無做好把關工作，如果過程中有認真檢測和驗收，便不會發生今次意外。他又透露，22歲死者來自單親家庭，今年於IVE畢業，於涉事公司僅任職約4個月，為人孝順，一直幫補家計，是家庭經濟支柱；其母患抑鬱症，事故後感到人生已沒希望。死者叔叔亦擔心嫂子日後不知如何生活，他要求政府要查明真相，還死者及家屬一個公道。鄧家彪表示，工聯會將於下周約見勞工處，要求交代調查進度及初步事故原因等。

另外，發展局則根據《承建商管理手冊》機制，暫停涉事總承建商精進建築有限公司所有工務工程類別的投標資格至2023年12月31日，並稱會因應事故調查結果，按需要採取進一步的規管行動，包括延長暫停投標期甚至從工務工程認可名冊除名。

精進建築現時負責的4個工務工程項目，發展局指已巡查有關地盤，其中一個涉及天秤操作，未發現有違規。當局亦完成巡查轄下31個涉及天秤操作的工務工程工地，確保有關起重裝置操作安全。

工程師學會籲各地盤負責人派員檢視天秤

香港工程師學會表示，天秤是地盤內常見的機械設備，這次事故罕見而且非常嚴重，呼籲全港建築地盤負責人立刻安排合資格專業人員檢視轄下有天秤地盤的情況，以排除一切安全風險。學會同時敦促有關當局盡快調查整個意外成因，若涉及人為疏忽，須全速查找有關持責者之法律責任，並提出改善措施，避免類似事件再次發生。

行政長官李家超昨指，對事件感到難過，再對死者家屬致以慰問。他指勞工處和警方會調查意外原因，並會確保家屬獲應有賠償。而當局亦已建議提高《職安健條例》罪行罰則至最高罰款1,000萬元和監禁2年，望立法會盡快通過相關草案。