冬季氣溫正常至偏高 下周初市區最低僅15度

踏入12月，香港亦踏入冬季，但昨日氣溫仍較高，市區最高氣溫達攝氏22.7度，新界部分地區更高達26度。天文台冬季預報指，預料香港2024/25年冬季氣溫正常至偏高，但提醒日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現12度或以下的寒冷天氣。
市區昨日最高氣溫達22.7度，當中上水、元朗更高逾26度，荃灣、青衣、黃大仙和將軍澳亦逾24度。天文台指，一股清勁的偏東氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區天色大致良好，日間溫暖。預計今日氣溫介乎19至24度，周三及四最低也達21度。預料一股東北季候風在周末期間抵達華南，該區天氣轉涼，由周六最高22度，逐漸下降至周日最低16度，下周一最低15度。
香港每年12月至翌年2月為冬季，天文台冬季預報指，在氣候變暖的背景下，香港冬季氣溫有明顯長期上升趨勢。世界各地大部分氣候模式預測2024/25年冬季華南的溫度正常至偏高，故預計香港今年冬季氣溫正常至偏高。
天文台提醒，雖然預料今年冬季平均氣溫正常至偏高，但日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現寒冷天氣。預料今年冬季的寒冷天氣日數接近正常；寒冷天氣是指氣溫在12度或以下，冬季寒冷天氣日數的正常範圍是9至17天。
綜合考慮氣候模式的過往表現、最新「ENSO」狀態及其對香港冬季雨量的影響，預料香港冬季雨量接近正常的機會稍高。