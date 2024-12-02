冬季氣溫正常至偏高 下周初市區最低僅15度

渣打藝趣嘉年華壓軸的大型巡遊昨在銅鑼灣上演，在宜人的天氣下，吸引更多市民在室外欣賞巡遊。(吳康琦攝)

踏入12月，香港亦踏入冬季，但昨日氣溫仍較高，市區最高氣溫達攝氏22.7度，新界部分地區更高達26度。天文台冬季預報指，預料香港2024/25年冬季氣溫正常至偏高，但提醒日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現12度或以下的寒冷天氣。

市區昨日最高氣溫達22.7度，當中上水、元朗更高逾26度，荃灣、青衣、黃大仙和將軍澳亦逾24度。天文台指，一股清勁的偏東氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區天色大致良好，日間溫暖。預計今日氣溫介乎19至24度，周三及四最低也達21度。預料一股東北季候風在周末期間抵達華南，該區天氣轉涼，由周六最高22度，逐漸下降至周日最低16度，下周一最低15度。