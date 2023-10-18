冬季流感高峰將至 醫管局籲兒童盡快打針

冬季流感高峰期將至，不少專家早前預料會與新冠病毒雙重夾擊。醫管局指，最近數星期持續有兒童感染流感入院，部分病情嚴重，又稱8月踏入夏季流感至今已錄得近250宗幼兒中心或學校爆發流感，呼籲家長盡快帶子女接種流感疫苗。
截至昨日，醫管局今年共錄得21宗兒童流感相關的嚴重併發症，包括嚴重肺炎、腦炎和休克等，其中5人死亡、逾七成半未有接種流感疫苗。香港兒童醫院兒童及青少年科副顧問醫生郭美均稱，目前本港季節性流感整體活躍程度維持高水平、未見回落趨勢，憂慮未打流感針的兒童在將至的冬季高峰期，沒有足夠保護力抵抗流感。
群體活動趨頻繁增感染機會
郭美均直言，社會過去3年的防疫措施使流感情況不太嚴重，但隨著現時學童復課、群體活動漸趨頻繁，他們便較易感染流感。她並引述世衛數據推斷，今年肆虐的流感病毒為H1N1，而美國疾控中心亦分析流感針對兒童抵抗H1N1病毒的保護力達七成，較以往的流感針保護作用更強。
兒童接種疫苗後需時產生抗體，郭美均希望家長盡快帶子女接種流感疫苗，以便身體有時間產生足夠抗體，迎接疫後首個解除「口罩令」的冬季。她解釋，未曾接種流感疫苗的兒童，需要相隔28日打兩針，加上要等14日產生抗體，「你依家打得針，都差不多去到年尾先有足夠抗體。」