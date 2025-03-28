冬季流感｜衞生防護中心：嚴重個案減少料與市民願意接種疫苗有關

衞生署宣布本港今年度冬季流感季節已結束。衞生防護中心總監徐樂堅表示，回顧呼吸道陽性樣本比例、入院率、學校或院舍爆發數字等，都較基線水平為低，並出現持續下降趨勢，加上病毒株沒有改變，因此有信心冬季流感季節已完結。 兒童嚴重個案有10宗 徐樂堅在港台節目《千禧年代》說，冬季流感有488宗成人流感嚴重個案，當中330人死亡，兒童嚴重個案則有10宗，沒有兒童死亡個案。成人及兒童嚴重個案，分別較疫情前減少兩成及六成，相信與市民願意接種疫苗，亦有很多持份者在社區協助疫苗注射計劃有關。

他表示，截至上星期六，各項疫苗接種計劃共接種207萬劑，比上個季度增加12%，不過其中兩個年齡組別的覆蓋率仍然不太理想，第一個是6個月至兩歲的組別，接種率約26%；而50至64歲的接種率大約是25%。徐樂堅重申，接種疫苗能協助幼童減低感染，呼籲家長帶子女接種。至於50至64歲成人，可能由於他們認為自己身體好，感染風險較低，但徐樂堅提醒他們並非百毒不侵，又提到早前有名人因流感死亡，該年齡層的接種率突然提升，在一兩星期內增加5成以上。