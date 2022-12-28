冬日美食節室內禁試食損銷情 有展商犯險送「小包裝」食品吸客

年尾社會走向復常不走回頭路，「冬日美食節」於聖誕消費旺季期間一連5天於會展舉行，惟昔日客人卻未全數回頭，因美食節室內舉行，仍禁止場內飲食，那邊廂維園戶外舉行的工展會上周獲放寬限制，准許試食。有冬日節參展商嘆被搶客，入場人次較去年少三分一，稱生意慘淡「蝕住做，人工都搵唔到」。有展商坦言，展期的第二天起，不惜被警告罰款也提供小包裝食物樣品，亦有展商一早割價促銷，冀力挽狂瀾。
冬日美食節平安夜(24日)起舉行至今天，門票20元，場內有持「嚴禁飲食」提示牌的工作人員巡邏，但不少參展商照樣提供小包裝樣品，甚至主動撕開食品包裝提供予入場人士，稱「可以試下」。「港餅」店員周先生表示，希望客人唔食住都可以「聞下」，並謂若有試食生意可望多一倍；雖然去年參展同受疫情困擾，但今年至昨日營業額較去年同期少三分一。
美食節三樓展品主要銷售美食，據記者昨日觀察，入口首三條街「較旺」，人潮水洩不通，但場內其他較後位置則明顯人流疏落。賣即飲燉湯的御壹工房東主李先生指，生意比去年差六成，粗略估計入場人數得疫情前三分一，認為沒有試食難吸引客人走勻全場，所以人潮只聚於入口附近。他透露第二天起提供小包裝樣版供客人拿走到其他地方試飲，亦因此曾被大會警告再犯會罰款，但銷情實在太差，無奈才出此下策，坦言至昨天場租和人工也未賺回，不得不冒罰款3,000元風險也要繼續「出招」，惟提醒客人不得場內飲食。他指，大部分酒樓也放寬防疫限制，工展會也可以試食，感對他們這類室內展覽仍設有試食限制的安排實屬不公平，且工展會入場費更便宜(8元)，相信今年美食節不少客被「搶走」。
割價促銷盼盡早清貨
不犯險的唯有割價促銷，賣台灣直送食品的「壹優」首度參展，昨日將原價234元3包水果茶已減至200元3包。負責人李小姐指，工展會可試食，認為應一視同仁，加上冬日美食節又要求入場人士要先走下層「冬日購物節」展館，認為打擊銷情感失望。亦有參展商原售200元4件的和牛拼盤已減至150元4件，盼展期前可以將貨品售清，免「要運返回倉、連運費都蝕埋」。