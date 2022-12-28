冬日美食節室內禁試食損銷情 有展商犯險送「小包裝」食品吸客

年尾社會走向復常不走回頭路，「冬日美食節」於聖誕消費旺季期間一連5天於會展舉行，惟昔日客人卻未全數回頭，因美食節室內舉行，仍禁止場內飲食，那邊廂維園戶外舉行的工展會上周獲放寬限制，准許試食。有冬日節參展商嘆被搶客，入場人次較去年少三分一，稱生意慘淡「蝕住做，人工都搵唔到」。有展商坦言，展期的第二天起，不惜被警告罰款也提供小包裝食物樣品，亦有展商一早割價促銷，冀力挽狂瀾。

冬日美食節平安夜(24日)起舉行至今天，門票20元，場內有持「嚴禁飲食」提示牌的工作人員巡邏，但不少參展商照樣提供小包裝樣品，甚至主動撕開食品包裝提供予入場人士，稱「可以試下」。「港餅」店員周先生表示，希望客人唔食住都可以「聞下」，並謂若有試食生意可望多一倍；雖然去年參展同受疫情困擾，但今年至昨日營業額較去年同期少三分一。

