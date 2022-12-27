冬至前夕老翁遊巴士河釀失蹤疑雲　九巴靠八達通尋人揭「故意熄電話」

腦退化長者走失時有發生，家屬在報警求助的同時，亦可嘗試向九巴提供走失長者的八達通號碼。九巴推出的「尋・耆・跡」計劃，利用八達通卡尋找失蹤長者，當長者登上任何一輛九巴拍卡後，九巴便會即時安排車務督察到相關巴士，接觸走失長者和通知家屬。九巴呼籲，市民應記下長者八達通卡號碼以便尋人，服務今年成功協助尋回兩位長者。 車務督察憂「過城隧」後尋人更難 患有初期腦退化症和糖尿病、需要用拐杖協助步行的曾伯伯，在冬至前一日、即上周三(21日)約傍晚6時，在馬鞍山登上開往葵涌邨的九巴40X線巴士後與家人失去聯絡。家人在約1小時後致電九巴熱線求助，最終九巴在約4小時後成功找回曾伯伯。 協助尋回曾伯伯的車務督察張威廉憶述，當日約晚上10時44分從控制台得知，曾伯伯於荃灣楊屋道登上開往沙田廣源邨的九巴49X線巴士。熟悉巴士網絡的他認為，曾伯伯如在城門隧道轉車站轉車或乘車過隧道，勢必令尋人任務難上加難，遂馬上駕駛巡邏車到城門隧道轉車站的前一個分站綠楊新邨，等待曾伯伯乘搭的49X線巴士。最終，張威廉成功從該輛49X線巴士接曾伯伯下車，並陪同他等待女兒到場。

行動爭分奪秒 險難截停49X線巴士 張威廉指出，當日行動爭分奪秒，因由接獲指示到抵達綠楊新邨分站前後只是6分鐘，而他趕至車站時巴士已完成上落客，坦言若慢一步曾伯伯就會被載往城門隧道轉車站，形容時間非常緊迫。此外，他又擔心尋人行動會影響車務運作、對其他乘客造成困擾，幸曾伯伯通情達理，雖認為「自己返到屋企」而不太願意受助，但最終仍決定下車避免阻礙其他乘客，整個尋人過程僅約1分鐘。 在等待女兒到場期間，張威廉與曾伯伯聊天發現，原來對方年輕時喜歡駕車，但他確認患上腦退化症後便無法再揸車，故以四處乘車「遊車河」取而代之。張威廉笑言，曾伯伯「非常精伶」，不但清楚如何回家，更教導熱線職員如何提點正駕車前來的女兒接他。 張威廉亦得知，曾伯伯原來是故意關電話，全因不喜歡女兒過度關心、「去邊都要知」。張威廉表示，能夠找回曾伯伯、協助他人團聚令他感到非常高興，尤其冬至臨近更為尋人工作增添更深意義。