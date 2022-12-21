冬至實施 免酒吧宴會快測 撤餐飲表列處所人數上限 口罩令維持至最後階段

明日就是冬至，政府將再放寬多項社交距離措施，包括光顧酒吧、參與宴會時毋須再做快速測試，也會撤銷所有餐飲和表列處所的人數上限，以及容許公眾娛樂場所、活動場所戶外飲食，惟12人的「限聚令」和每枱人數等限制仍維持。當局指，聖誕節長假過後如疫情穩定，或可逐一放寬其他防疫措施，但預告「成本效益最高」的「口罩令」須維持至復常最後階段。 本港昨增14,982宗新冠肺炎確診，連續14日破萬宗。過去一周個案雖較對上一周增加12%，但每日宗數徘徊1.4至1.5萬宗，當局相信疫情發展已漸趨穩定，決定提前放寬社交距離措施。明日冬至開始，酒吧、夜總會顧客和宴會、「本地遊」參加者毋須再做快測，餐飲和表列處所的容量人數限制、宴會活動人數上限亦將撤銷。另外，公眾娛樂場所、活動場所和體育處所的戶外範圍及麻雀館將容許飲食，一系列措施會生效至明年1月11日。

趁疫情橫行放寬 讓市民節日相聚 醫務衛生局副局長李夏茵表示，本地確診數字有橫行趨勢，當局想趁機會讓市民回復更多、正常的活動，尤其節日與親友相聚，但呼籲公眾盡興時勿忘公共衛生措施。她強調，政府會維持復常的方向和態度，只在於復常速度有多快。 縱使處所人數限制撤銷，場內12人一枱、一組等上限仍維持，12人「限聚令」亦未見取消。李夏茵回應指，「限聚令」並不只規管街上聚集的人數，還包括部分活動的參與人群，故此刻未有放寬。她又解釋，佩戴口罩是成本效益最高的防疫措施，加上過去兩、三年因市民戴口罩未有爆發流感，因此要留待復常最後階段才撤銷「口罩令」。 不過，學校和教職員回校前快測要求仍會維持，李夏茵稱會與教育局商討安排，形容學校假期將至，會有空間審視措施可改善的地方。至於逐步減少的強制檢測大廈，她不排除下一階段會再調整，包括是否能以快測代替核酸檢測。教育局回覆本報查詢指，會檢視學校在聖誕及新年假期後的防疫安排，並會盡快向學校公布。



最新措施摘要

江玉歡批不顧無打針者「和諧倒退」 立法會議員江玉歡接受本報查詢時，直言不滿意今次「碎步式放寬」，批評放寬步伐「愈來愈碎」。她又說，社會現時需要和諧和團結，惟維持不變的「疫苗通行證」措施，將有打針和沒有打針的人群「愈推愈遠」，形容是「社會和諧倒退」。她一直提倡讓未齊針人士，以核酸檢測短暫取代「疫苗通行證」，但李夏茵昨稱兩者屬不同概念，檢測並不能預防感染。

江玉歡質疑，很多人打齊針也會感染，政府為何一邊放寬已打針人士的檢測要求，另一邊卻不放寬肯接受檢測、未齊針人士的活動，「打唔打都中，點解仲要堅持？」她又認為，政策維持無助推動社會和諧。 現時廠商會正在維多利亞公園舉行工展會，廠商會會長史立德歡迎政府放寬，有助各行各業把握旺季商機，加快經濟復甦步伐，又稱有利更多大型活動及國際盛事在香港舉行，同屬公眾娛樂場所的「第56屆工展會」也將受惠。 香港酒吧業協會主席錢雋永歡迎放寬，感謝政府明白及體諒業界難處，表示以往不少客人因要快測，或同行朋友未有做快測，打消光顧酒吧念頭，料今年聖誕節、除夕夜的傳統旺季生意額增加15%至20%。他續指，酒吧每枱人數上限維持6人難免影響生意額，而缺乏內地或海外遊客亦有一定影響，盼本港能盡快與內地通關。 連續4年取消新春煙花匯演 另外，康文署表示政府近日開始容許舉辦更多大型活動，惟農曆新年煙花匯演需時2至3個月籌辦，故明年農曆新年煙花匯演未能及時舉行，即連續第四年取消新春煙花匯演。

市民期待放寬口罩令 : 李先生(右)相信放寬可推動經濟發展。(林俊源攝)

從事飲食業的李先生表示，自政府早前撤銷「安心出行」要求後，連同今次放寬快測要求等，估計業界聖誕節生意可增加五成，「顧客都開心好多，唔使咁麻煩。」他形容，這兩年香港經濟已「跌落谷底」，很多人對防疫措施已感煩厭。他又歡迎政府放寬工展會等公眾娛樂場所和活動場所戶外飲食，認為可推動香港經濟，期望下一步可放寬戶外「口罩令」，公共交通等室內就維持比較好。他並贊成維持學生上學快測要求，「始終小朋友未識保護自己。」

市民期待放寬口罩令 : 劉先生(左)建議政府可放寬更多措施。(林俊源攝)