冰球男子隊返港 亞冬運第8名佳績 隊長冀遇襲事件無損公眾觀感

中國香港冰球男子隊完成2025亞洲冬季運動會賽事昨日返抵香港，就冰球隊於本月9日比賽後遭到土庫曼球員襲擊，3名港將受傷，中國香港冰球總會主席陳恩永昨在機場見記者時表示，感謝港人的支持；又指事件已經告一段落，讚揚港隊球員表現專業和克制，形容是上了寶貴的一課。冰球隊長梁健邦冀事件不會影響公眾對冰球運動的觀感。 陳恩永與冰球隊成員昨返港。他稱，事件發生後，已與主教練向國際冰聯作出正式投訴，港協暨奧委會副會長、港隊代表團團長霍啟剛亦有作出相關諮詢，及要求有關部門作出檢討。

陳恩永表示，現時事件暫告一段落，又讚揚港隊運動員表現專業、克制，透過比賽上了寶貴一課。他又指，隊員有學生及在職人士，犠牲平日休息時間備戰，對於今次的成績感到滿意，感謝港府、文體旅局及港協暨奧委會的支持。 香港冰球隊長梁健邦表示，在賽事中遇襲受傷的球員已康復，並無大礙，傷勢亦不嚴重，事後已可繼續比賽。他亦感謝行政長官和文體旅局長，在事發後到運動員村探訪。 他又指，冰球是一項刺激、快速及好玩的運動，比賽時必然有碰撞，但在國際比賽和賽後握手環節時發生衝突，是非常罕見，冀事件不會影響公眾對冰球運動的觀感。他強調，球員目標是贏取賽事，不過亦需在大型舞台，學習如何發揮努力成果，欣賞球員在事件中表現克制和冷靜。

今屆亞冬運於中國哈爾濱舉行，男子冰球賽共14支球隊角逐。港隊今次首度參賽，在首階段分組賽列於C組，同組有土庫曼、印度及澳門，3戰全勝姿態小組首名晉級；在8強不敵奪冠大熱哈薩克，但以第8名完成賽事。 港隊於分組賽以5比1擊敗土庫曼，賽後雙方球員列隊握手時，港隊3名球員突遭對方球員襲擊，有成員更被打至頭盔飛脫，其後4名土庫曼球員被判罰即時停賽。