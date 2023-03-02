冰球賽又播錯國歌 隊員即做T手勢 政府促港協暨奧委會調查

再有港隊參與的國際體育賽事播錯國歌！香港男子冰球隊在波斯尼亞參與世界冰球錦標賽第三級別比賽，周二在分組賽出戰伊朗獲勝，賽後播放國歌時播出反修例歌曲。港隊成員隨即做出T字手勢示意暫停，賽會其後道歉並播回正確國歌《義勇軍進行曲》。特區政府發表聲明，表示對事件強烈不滿，已要求港協暨奧委會展開深入調查。

香港男子冰球隊正波斯尼亞參與世界冰球錦標賽第三級別比賽，周二在分組賽與伊朗對戰，最終以11比1大勝對手。大會於賽後播放國歌時，錯誤播放反修例歌曲《願榮光歸香港》，而非《義勇軍進行曲》。根據比賽片段，播錯歌維持約10秒。現時港隊人員隨即做出T字手勢，示意暫停播歌，有隊員亦向賽會反映。賽會隨後道歉，並重新播放正確國歌《義勇軍進行曲》。

港府：肯定港運動員維護國家尊嚴表現

特區政府發表聲明指，十分重視事件，已要求港協暨奧委會展開深入調查，包括有關體育總會有否按指引即埸向賽事主辦機構再次核對使用的國歌為正確版本，並敦促港協暨奧委會盡快提交報告，嚴肅跟進事件。港府又指，根據球賽影片顯示，香港運動員已按照港協暨奧委會頒發的指引即時抗議，促使主辦機構立即更正。當局肯定香港運動員當場維護國家尊嚴的表現。

港協暨奧委會指，香港冰球協會早前已按照港協暨奧委會發出的指引，向主辦機構提供正確版本的國歌，而相關運動員和領隊在事件中即時作出恰當回應，令主辦機構迅速停止及更正，可見有關指引行之有效。會方又稱，已責成香港冰球協會盡快向主辦機構詳細調查出錯原因，並向港協暨奧委會提交報告。

